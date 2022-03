Puertas hace brillar al Murchante en el San Roque

Murchante 2

Corellano 1



MURCHANTE Ander, Joaquín, Villar, González, Aaron, Francis, Adrián (Botero, min.60), Puertas (Brayan, min. 60), Hernando (Urzaiz, min. 65), Francesc y Juan (Jota, min. 45).

CORELLANO Guillermo, Mario Garbayo (Lapalana, min. 70), Simón, Jiménez, Íñigo, Iván (Úcar, min. 70), Alberto (Fran, min. 70), Pablo, Asier (Biesa, min. 65), Sergio y Fortu (Valléz, min. 65).

Goles 1-0, min. 50: Puertas; 2-0, min. 58: Puertas; 2-1, min. 80: Biesa.

Árbitro Marcos Caballero, asistido por Leoz y Sáber.

Estadio San Roque.

En la primera parte dominó el equipo visitante, pudo tener más tiempo el balón, y aunque sus ocasiones no fueron claras, si tuvieron varias ocasiones de centros laterales. Por su parte, los locales también pusieron algún balón en el área que no acabaron de tocar. En el descanso, los locales corrigieron errores y, según dice Daniel Bruna, técnico del Murchante, salieron mucho mejor. En los veinte primeros minutos, los de Muchante metieron los dos goles. Bajaron la intensidad y los rivales, en un balón parado de córner, metieron el 2-1. Con la incertidumbre del resultado, los visitantes lo colgaron algún balón pero el resultado no se movió y terminó con victoria de los locales por esos veinte minutos al principio de la segunda parte.