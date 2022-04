Sancet dice que descarta pasar por el quirófano

bilbao – El pamplonés Oihan Sancet, jugador del Athletic Club, confesó su deseo de "estar todos los años posibles" en el equipo rojiblanco y "dar muchas alegrías" a sus aficionados, a los que agradeció "el cariño" que le expresaron cuando fue sustituido el pasado domingo.

"Estoy muy contento aquí. Llevo muchos años, es el club que me ha hecho llegar a Primera División y no tengo más que palabras de agradecimiento. Mi idea es estar aquí todos los años posibles", señaló el navarro, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024, en la rueda de prensa que ofreció en Lezama. Sancet considera que la actual es la mejor de las tres temporadas que suma en el primer equipo y confesó que está "muy contento" de su rendimiento y "cómodo" en la posición de segundo delantero en la que le ha ubicado Marcelino. "Desde que hablé con él me he amoldado bien y me encuentro muy bien ahí", apuntó el de Mendillorri, que está teniendo su principal hándicap en los problemas de pubis. "Operar o no es un tema de los médicos, no entro en eso. De momento no nos planteamos esa opción", dijo.