Se acaban las opciones

pamplona – El Tudelano tiene hoy una de las últimas oportunidades para subirse al tren de la salvación. Los blancos visitan Las Gaunas para enfrentarse a la U.D. Logroñés (21.00 horas) en un encuentro crucial si quieren continuar la temporada que viene en la Primera RFEF. "Partido de los que le gusta jugar a todo el mundo, en un buen estadio y con la afición enfrente. Partido que a los futbolistas les hace sentir jugadores", detalló en rueda de prensa Carlos Pérez Salvachúa, entrenador de los de Tudela.

Cinco son los equipos que bajan de categoría, y pese a que el Extremadura, por cuestiones de dinero, ya está descendido, el conjunto ribero no atraviesa una mejor situación en lo deportivo. Con veinte puntos, se encuentran a dieciséis del Bilbao Athletic, conjunto que marca la salvación.

Siete finales (quedan ocho jornadas, pero una es el partido contra el Extremadura) para determinar el futuro del club. La primera de ellas se disputará en Logroño, ante un equipo de la parte alta, que tampoco pasa por un buen momento y que cuenta con un nuevo técnico. "Han cambiado de entrenador esta semana, han subido a Abel Aguilar del filial y veremos que nos encontramos, que cambios van a tener en la alineación y en la idea de juego", detalló Salvachúa que no cuenta con muchos efectivos para encarar el partido. "Vamos con 16 jugadores, los que tenemos disponibles, y sin ningún miedo".

El Logroñés llega tras dos partidos sin ganar, con un empate y una victoria, resultados que les han dejado fuera del play off de ascenso y que provocó la destitución de su anterior entrenador, Mere Hermoso. Esta situación puede ser aprovechable por el Tudelano que no va a dejarse nada en Tudela. "Vamos a seguir la temporada hasta el final, el equipo está trabajando bien, los chicos son profesionales y queremos seguir ganando todos los partidos que podamos. Todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer por el club", animó el técnico, que asume que hasta que el descenso no sea matemático, seguirán soñando con la salvación.