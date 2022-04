Izarra - Ardoi: Duelo de necesidades en Merkatondoa

Izarra y Ardoi se ven las caras este domingo por la tarde (17.30 horas) en un duelo de necesidades en el tramo final de temporada, en el que el cuadro de Estella se ha alejado de los puestos de play off, mientras que los de Zizur no evitan arrojar la toalla y apuran sus opciones de permanencia.

Los locales encadena cuatro jornadas sin conocer la victoria. "Está claro que ahora mismo no miramos más allá del partido del Ardoi, y en recuperar sensaciones. Todo lo que no sea ganar sería ponerse en una situación complicada, pero no miramos eso porque el equipo me transmite buena confianza", declara el técnico local, Álex Huerta.

En cuanto al partido, el preparador reconoce que "cualquier derbi tiene connotaciones distintas a un partido normal, porque hay mayor rivalidad y mayor cercanía entre los equipos. Tenemos que saber llevar el partido, con todo respeto al Ardoi, centrándonos en lo nuestro para ganar el partido".

Por su parte, Íñigo Ardanaz reconoce que el Ardoi llega al encuentro después de "dos resultados negativos en dos partidos donde teníamos puestas muchas esperanzas de este final de temporada y es verdad que nos han salido cruz, pero tenemos que resetearnos y pese a que no hemos dejado de trabajar bien estas semanas, en estos dos partidos no han salido las cosas como esperábamos. Ahora volver a la línea del Gernika y de esa primera hora de Logroño".

Sobre el partido, el entrenador apunta que "sabemos de la dificultad que tiene visitar Merkantondoa, no deja de desengancharse de mirar más a los puestos de play off. Sabemos del buen rival que tenemos delante. Tiene gente de mucha calidad y tenemos que minimizar esas situaciones de juego directo y estrategia para hacer nuestro partido".

En el Izarra es duda Laborda, mientras que en el Ardoi son baja Madariaga, sancionado, y Ayoub y Javi Amadoz con molestias.