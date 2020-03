Suspenden la 2ª edición de La Peluso

Alsasua – A mes y medio de su celebración y con 1.400 inscritos, la organización de la marcha cicloturista La Peluso anunció ayer la suspensión de esta prueba que echó a rodar el pasado año en Irurtzun, cuando se cumplían 40 años del equipo Reynolds. La cita era el 9 de mayo, con dos recorridos a elegir. El largo era de 138 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo que transcurría por nueve valles: Arakil, Basaburua, Goñi, Imotz, Iza, Larraun, Leitzaldea, Malerreka y Ollo; y el corto, de 87 kilómetros y 1.550 metros de desnivel positivo.

"Aunque el estado alarma sea de un mes, hasta el 14 de abril, los y las participantes no van a tener tiempo de entrenarse para una prueba de este tipo", apunta Santi Moreno, uno de los impulsores de esta prueba no competitiva que organiza el Club Deportivo Irurtzun Taldea con la colaboración de más de 60 voluntarios.

"Después de valorarlo mucho y mirar otras fechas, hemos decidido no aplazarla a otoño, como se está haciendo con otros eventos de primavera", señala. "Nuestra ilusión ya está en la edición del 2021, el 8 de mayo", destaca. Asimismo, explica que la inscripción se mantiene para el año que viene. No obstante, aquellas personas que quieran anularla lo podrán realizar hasta el 31 de enero de 2021. "Queremos dar un amplio margen. Pasada esta fecha se considerará efectiva la inscripción y no se realizarán devoluciones", abunda.

A las personas que decidan anular su inscripción se les devolverá el importe menos 2 euros de los gastos de gestión generados. "Las personas que contrataron el seguro de cancelación, será válido hasta el 9 de mayo", señala. En relación a la ropa comprada a través de la plataforma, señala que cuando reciban el pedido se notificará, indicando el lugar de recogida. También podrá ser enviado a portes debidos.

Así, habrá que esperar un año para disfrutar de esta prueba no competitiva que toma el nombre de Jesús Legarra, más conocido como Peluso, impulsor del ciclismo en Irurtzun. Y es que fue el artífice del equipo juvenil Nuevo Legarra a principios de los 70, germen del Reynolds, una historia que sigue escribiéndose en el Movistar Team. "Nuestra razón de ser es el fomento del ciclismo y dar a conocer Irurtzun y los diferentes valles que rodean esta localidad, con paisajes de gran belleza que además se prestan a la práctica del ciclismo", observa Moreno.