Fermín Jiménez Rived: "En Escocia podemos salir a comprar y a hacer deporte"

pamplona – El guardameta pamplonés Fermín Jiménez Rived buscaba un giro puntual en su vida y, con la necesidad de aprender inglés, emprendió en septiembre viaje a Glasgow, donde consiguió trabajo de técnico de mantenimiento de maquinaría industrial, para lo que se había formado, y un puesto de portero en el equipo de fútbol de la localidad. El trabajo no le permitió regresar al decretarse el estado de alarma en España y allí continúa, trabajando y con la pena de no poder jugar porque todas las categorías están suspendidas por la llegada del coronavirus. En Reino Unido hay alrededor de 50.000 contagios y unos 5.000 fallecimientos.

¿Cómo está viviendo la pandemia desde Escocia?

–El coronavirus llegó al Reino Unido hace un mes más o menos. Al principio estaba desconcertado viendo las medidas que estaban adoptando España e Italia, y ver que aquí el primer ministro se limitaba a decir que el virus haría una selección natural con las personas, vamos que el que lo coja que se cuide. Conforme avanzaba esa semana cambiaba su discurso hasta que comenzaron a cerrar las escuelas, universidades y recomendaban que nos quedásemos en casa, pero claro si todos los bares, todas las tiendas, los restaurantes estaban abiertos no te ibas a quedar en casa. Hace dos semanas ya cerraron todo y cancelaron cualquier tipo de evento, y obligaron a quedarse en casa, solo saliendo para ir a trabajar, a comprar y podemos salir a hacer ejercicio una vez al día.

¿Cómo afectó al deporte?

–Desde que empezaron a suspender los partidos de alta competición el resto de categorías les siguieron. Hace un mes que ya ni entrenamos ni jugamos. Al menos puedo salir a hacer ejercicio, aprovecho al máximo. En mi empresa seguimos trabajando y se me pasan los días bastante rápido.

¿Qué medidas toman?

–Tenemos medidas parecidas a las de allá, la diferencia que podemos salir a hacer ejercicio y hasta el momento no hay un control tan exhaustivo por parte de la policía. También en los comercios pequeños dan elección al trabajador si abrir o no. De momento en los hospitales no se habla de que haya problemas de espacio para los enfermos, pero aquí esto prácticamente acaba de empezar. Viendo como han ido los acontecimientos primero en Italia y luego España, aquí estamos como se estaba hace una semana.

¿Cómo es el día a día?

–Ha cambiado. Comparto piso con dos chicos, pero cuando empezó a propagarse el virus uno de ellos se fue a casa de su madre y el otro a casa de su novia. Continúo trabajando y ejercicio hago todos los días. Al final se nota que rompes la rutina de entrenar e ir al gimnasio, que son los ratos que desconectas, pero bueno no queda otra que amoldarse a lo que estamos viviendo. Intento salir de casa lo justo y me está viniendo bien para mejorar el inglés y aprovechar a hacer cosas que siempre tenía una excusa para dejarlas pasar.

¿En algún momento se le ha pasado por la cabeza volver por este tema?

–Sí, pero por un tema de trabajo debía quedarme. Se hace duro saber que estás lejos de la familia, de los amigos y no saber en primera persona cómo se está viviendo todo allá. Pero bueno los días van pasando y esperemos que volvamos a la normalidad cuanto antes.

¿Cómo se ve desde la distancia la situación en España?

–Con cierta incertidumbre, y más cuando nos estamos enfrentando a un virus del cual hasta el día de hoy aún hasta los más expertos desconocen sus efectos. En mi familia de momento están todos bien, mis padres dudo que se muevan de casa, mi hermano puede trabajar desde su casa y mi hermana tiene que moverse para ir al trabajo; pero hablamos todos los días y va todo muy bien. Ya me dicen que no se sabe cuando acabará, así que paciencia. Mis amigos ya me dicen, aprovecha que puedes salir a hacer ejercicio que aquí estamos amargados sin poder hacer nada. Solo hablan de qué hacer cuando se pueda salir. Hasta entonces no queda otra que quedarse en casa y tener paciencia.

¿Qué nos va hacer aprender esta pandemia?

– De esta pandemia espero que todos empecemos a valorar más lo que solemos hacer diariamente, ya sea ir entrenar, ir al gimnasio o ir con los amigos a tomar cervezas. Debería cambiarnos un poco la vida por nuestro bien, aprovecharemos más el tiempo y disfrutaremos más de la compañía.

¿Qué le llevó a marcharse a Escocia?

–Me marché por vivir una experiencia, así que me lo tomé como un desafío. No tenía mucho nivel de inglés y era un reto personal venir a otro país, con cultura diferente y todo nuevo. Ahora mismo no me arrepiento para nada. Ya durante la pasada temporada, mientras estaba jugando en el Huarte, estaba pensando seriamente en marcharme a Escocia. Acabó la temporada, en mi trabajo no estaba contento y decidí dar un paso adelante. Durante el verano estuve recordando algo de inglés y en septiembre emprendí esta aventura.

¿Cómo iba la temporada?

–Ahora mismo estoy jugando en un equipo que tiene un convenio con el Glasgow Rangers, que se llama Cambuslang Rangers. No sabría explicar en que categoría juego, pero el nivel es muy parecido al de Tercera División de Navarra. Eso sí, el fútbol no tiene nada que ver. Estaba acostumbrado a intentar sacar el balón desde atrás y aquí el primer día que lo intenté los compañeros se enfadaron. El fútbol es muy directo y hay mucho contacto. La temporada iba bien, quedaban 10 partidos por jugar y aun podíamos luchar por jugar el play off. Según lo que dicen los compañeros, se va a cancelar la liga pero hasta que no lo hagan oficial, a esperar. Las veces que puedo intento ir a ver al Celtic o al Rangers, incluso para el derbi del 15 de marzo tenía entrada y justo fue el primer fin de semana que se empezaba a cancelar el fútbol. También estoy siguiendo desde aquí la Tercera División de Navarra, en la que el Huarte está que se sale y ojalá se reanude la temporada y puedan hacer historia entrando en el play off. Aparte de jugar a fútbol, yo soy técnico de mantenimiento de maquinaría industrial. Cuando llegué, estuve algo menos de un mes fregando platos y tuve la suerte de encontrar trabajo de lo mío. Hasta ahora no puedo quejarme para nada, juego a fútbol en un equipo que tiene mucha historia dentro de Glasgow y estoy trabajando realizando labores de mantenimiento. Si me dicen en septiembre que voy a vivir como lo estoy haciendo no me lo creería.

el protagonista

Fecha y lugar de nacimiento. 7-7-1993 Pamplona.

Trabajo. Técnico de reparación de maquinaría en Hilti.

Trayectoria. Formado en la cantera del Txantrea, ha jugado en Tercera en Burladés (12-13), Txantrea (12-16), debutó en Segunda B con la Mutilvera (16-17) y volvió a Tercera para jugar en el Idoya (17-18) y Huarte (18-19). Actualmente milita en el Cambuslang Rangers.