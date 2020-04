Los sancionados por dopaje en 2020 podrán participar en 2021

juegos olímpicos – El Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció que los deportistas que no hubieran podido participar en los Juegos de Tokio 2020 por estar suspendidos por dopaje cuya sanción concluya antes de la nuevas fechas olímpicas, podrán competir en la cita japonesa. "Las sanciones son cronológicas y no para eventos específicos", apostilló en su página web. "La AMA, como el organismo regulador global antidopaje, aclara que, según las reglas actuales, las sanciones por dopaje son cronológicas y no específicas para eventos", señaló el COI. "El COI ha intentado en varias ocasiones introducir reglas que excluirían a los deportistas condenados por dopaje de los Juegos Olímpicos posteriores", explicó el COI.