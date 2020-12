Basket navarra se acostumbra a ganar

Iñaki Narros apretaba el puño tras anotar una importante canasta a apenas medio minuto para el final. El capitán certificaba, tras una gran defensa del otro capitán Adrián García, la cuarta victoria consecutiva del equipo que dirige Jordi Juste, en este caso ante La Roda (73-68).

Volvió el público a Arrosadia y parece que bloqueó un poco a los navarros en los primeros minutos. La Roda comenzó imponiendo su ley y a los rojos les costó entrar en el partido. Cuando parecían arreglar el partido, los visitantes apretaron el acelerador y se plantaron 10 arriba mediado el segundo cuarto. Tras la semana fantástica de tres victorias consecutivas, EnerParking Basket Navarra tenía energía y ganas suficientes como para no rendirse. Así que esa distancia quedó reducida a tres cuando sonó la bocina del descanso gracias al ímpetu local.

Lepichev, que no conoce la derrota desde que llegó, ya no es sorpresa y atrae la atención de la defensa rival. Además tiene derecho a no estar acertado siempre, por lo que otros tuvieron que dar un paso adelante. Uno fue Antúnez quien reaccionó a la intensa defensa presionante que le realizaron cumplimentando uno de sus mejores partidos como jugador de Basket Navarra.

La vuelta de los vestuarios mantuvo la tendencia del final y los rojos se pusieron por delante en el marcador. La Roda no tenía mucha intención de quedarse fuera del partido tan pronto y se enganchó de nuevo a la contienda, poniendo un ajustado 57-56 con solo diez minutos por disputarse. Seoane fue otro de los que supo leer que el equipo necesitaba de sus puntos. El alero cedido por el UCAM Murcia de ACB deja a veces destellos de jugador llamado a cotas altas.

Pero la veteranía es un grado. Y de eso Basket Navarra tiene dos. Adrián García demostró ayer a todos esos niños que ayer volvieron a la grada que no hace falta ser el más alto para coger el rebote. Nueve capturó, ni más ni menos, a base principalmente de oficio. El otro es Iñaki Narros. No comenzó la temporada especialmente enchufado, pero el alero ha ido incrementando el nivel hasta que ayer, cuando el balón ardía, él lo heló. Cuando La Roda se volvió a meter a un punto, el navarro atinó para llevar, especialmente con un canastón en el último minuto, la ventaja hasta los cinco puntos. García remató el trabajo con un robo en defensa que selló el triunfo. Van cuatro seguidas y Narros empieza a apretar los puños. Buena señal.

EnerParking BNC73

La Roda68

ENERPARKING BNC Antúnez (16), Narros (19), Seoane (17), García (9), Lepichev (5)–cinco inicial–, Llopis, Smith (2), Artiles, Stumer (5),

LA RODA Djimassal (2), Sanz (9), Adón (3), Tamayo (9), Radojicic (12)–cinco inicial–, Benavid (4), Hughes (18), Burgos (3), Córdoba (10), Martínez (1), Mcdonald.

Parciales 15-14, 23-27, 19-15, 16-12.

Árbitros Romero y Gómez, sin expulsados

Estadio Arrosadia, volvió el público, las 200 personas permitidas.