Jesús Lisarri: "Quiero modernizar la Federación por medio de la unión"

Jesús Lisarri (9/7/1967) se ha convertido en el nuevo Presidente de la Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS). Depués de veinte años de mandato de Julio Pernas, el navarro llega con la intención de modernizar la Federación a través de la comunicación, potenciar la unión del béisbol y del sóftbol y trabajar en la integración de los equipos que juegan al margen de la institución. Jesús Lisarri se presentó a las elecciones después de un año de trabajo en la Federación Navarra para seguir mejorando el deporte que más ama y con el que llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.

¿Cómo se siente después de haber sido elegido como Presidente de la RFEBS?

–De momento, igual que hace unos días porque todavía no me he hecho a la idea y sigo asumiendo el tema. Pero bueno, estoy con muchas ganas e ilusión de arrancar una nueva etapa después de veinte años de presidencia de Julio Pernas. Seré nombrado oficialmente el día 8 de enero y empezaré poco a poco a desarrollar el programa que hemos presentado con un equipo muy potente y diverso dentro del panorama nacional.

¿En qué situación se encuentran estos deportes en España?

–Desde el punto de vista económico, que es importante, está francamente saneado gracias al trabajo de Julio. Esto es fundamental, sobre todo después de esta época de pandemia y de posible crisis. Todos en el mundo del sófbol y del béisbol dependemos de la administración y sabemos que va a ser dificultoso salir de esta situación.

¿Cuáles son los principales objetivos de su legislatura?

–Intentaremos luchar por conseguir más y mejores infraestructuras, que es fundamental. Después, hay un reto que es modernizar la Federación Española, en el que todavía queda mucha tarea por delante. Y otro reto importantísimo es la integración. España es un país que en los últimos años ha acogido a miles y miles de personas que vienen de países de Centroamérica, con una cultura de béisbol y de sófbol muy grande y que a día de hoy están caminando de manera paralela a la Federación. Estas serían las grandes líneas, partiendo siempre de nuestro eslogan, que es juntos avanzamos. Mientras estemos juntos, si nos organizamos bien, creo que el béisbol y el sófbol son dos deportes con un gran potencial de crecimiento. Nuestra idea es cambiar esa filosofía que siempre se dice de que son deportes minoritarios y no es así. Son deportes de masas, lo que pasa es que en España no son tan conocidos. Queremos aprovechar las sinergias con Centroamérica o Estados Unidos porque hay muchísimos países que están poniendo los ojos en España, que está creciendo mucho por el factor social o migratorio y el factor climático. Hay partes de España en las que se puede practicar estos deportes durante todo el año y es algo que vamos a aprovechar en el mercado internacional.

¿Cómo esta afectando la pandemia a estos deportes?

–Todo el mundo del béisbol y del sófbol ha hecho un grandísimo esfuerzo durante este año y se consiguió sacar adelante las ligas de División de Honor. A día de hoy, ya estamos trabajando en planificar el próximo año. Vamos a hacer un planteamiento de máximos, pero entendiendo que vamos a estar afectados por esta circunstancia. Esperamos que en primavera podamos empezar a ver ya el final del túnel de la pandemia. Pero bueno, hasta ese momento, tenemos muchas cosas que hacer de comunicación y de gestión y trabajaremos desde el primer minuto para alcanzar los máximos objetivos, pero sabiendo que tenemos que tener también un plan de contingencia para todo lo que vaya sucediendo. Ojalá consigamos que la pandemia no deje en la cuneta a ningún club y lucharemos con las Federaciones territoriales para que ello no ocurra.