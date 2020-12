"Los resultados son los que hubiésemos firmado, pero hay que ser consciente de que lo que queda es muy duro"

pamplona – El Osés Construcción Ardoi termina la primera vuelta en Liga Femenina 2 como segundo clasificado, con once victorias y dos derrotas en los 13 partidos disputados hasta la fecha. Su entrenador, José Javier Jotas Unzué hace balance de la situación del equipo.

¿Qué balance hace de la primera vuelta del equipo?

–El balance es positivo, sobre todo por tema de resultados. Pero es complicado intentar prever cómo nos va a ir a partir de ahora por el hecho de que es una temporada muy extraña, una temporada plagada de incertidumbre. Es difícil saber cómo va a ir el equipo y las circunstancias a partir de enero, así que está todo en el aire.

Han perdido dos partidos, uno de ellos en Barakaldo con bastantes bajas en el equipo. Luego han tenido que jugar dos partidos seguidos en Galicia en muy poco tiempo, aunque ganaron los dos. La situación es bastante extraña, ¿no?

–Sí, y en enero habrá una incertidumbre aún mayor, porque vendremos de las fiestas navideñas. Estoy convencido de que va a haber más aplazamientos, y no va a haber una sola fiesta. En la primera vuelta había fiestas para meter los partidos aplazados. Es complicado valorar lo que pueda pasar.

En cuanto lo que ya ha pasado, entiendo que, con todos esos condicionantes, que el equipo esté respondiendo como ha respondido es para estar muy contento.

–Sí, es para estar contento, pero también hay que ser realistas. Todos los partidos que hemos jugado contra los rivales directos los hemos jugado en casa. El haber sacado los resultados es positivo, evidentemente, pero tenemos que ser conscientes de que los partidos contra cinco de los seis equipos de arriba los vamos a tener que jugar fuera de casa en la segunda vuelta. Así que los resultados son perfectos, hubiésemos firmado que fueran así, pero hay que ser conscientes de que lo que nos queda va a ser duro y que queda muchísimo.

¿Cuáles diría que han sido los puntos fuertes del equipo en esta primera vuelta que hay que mantener para la segunda? ¿Y qué aspectos hay que mejorar?

–Creo que lo que nos ha hecho llegar hasta ahí es la identidad de equipo, especialmente en defensa. Y lo que tendríamos que mejorar es que en días puntuales no hemos sido capaces de hacerlo durante los 40 minutos, que hemos sido irregulares. Sí que hemos ido mejorando en el aspecto ofensivo, hacemos más puntos y jugamos mejor, pero esa inercia de jugar mejor adelante a ratos nos hace dudar y no seguir con el camino, que estoy convencido de que es la defensa.

¿Cómo se han adaptado las incorporaciones a esa identidad?

–A la hora de fichar tratamos de buscar perfiles que no teníamos aquí, sobre todo buscamos chicas que fueran conocidas y que supiéramos que iban a encajar aquí en nuestra dinámica. Somos un equipo que no negocia la defensa y el esfuerzo. Por ese lado creo que han encajado muy bien, en dinámica de grupo y como personas han encajado perfecto. Luego entre lesiones y que a veces puedes jugar más o menos, hemos ido poco a poco. Pero el balance es positivo.

El Ardoi es la punta de lanza del baloncesto femenino en Navarra. ¿Cómo ve el panorama general a día de hoy?

–Lo veo preocupante. Este año no hemos podido contar con más jugadoras navarras por el hecho de que no hay. Intentamos potenciar un nuevo proyecto en el que los equipos navarros se vieran involucrados en nuestro equipo, pero tras haber tenido conversaciones con la mayoría de los clubs, la respuesta de todos era que sus jugadoras no estaban ni de cerca para esta categoría. Entonces, quitando las que están fuera, que ya están en equipos de nivel, el panorama es bastante negro.

¿El no poder competir por la pandemia podría agravarlo?

–No sabría decirlo. Esto viene de atrás. Se ha intentado hablar y hay un convenio según el cual jugadoras navarras podían venir a entrenar con nosotros. Lo hemos propuesto y así como algún club como San Ignacio Jesuitas ha estado totalmente dispuesto a hacerlo y hay una jugadora que está entrenando con nosotros, los demás dicen que no hay jugadoras, y no tengo porqué dudar de lo que dicen. Así que a corto plazo no hay jugadoras que puedan entrar en esta liga. Lo que sí que ha parado la pandemia son las reuniones con los clubes, desde julio o agosto está todo parado, aunque las invitaciones para que vinieran a entrenar seguían encima de la mesa.

Para terminar, ¿cómo espera que vuelva el equipo tras el parón de Navidad?–Tendremos que verlo venir. Tuvimos una lesión de Amaia el pasado fin de semana, esta semana sabremos el alcance, pero la cosa no pinta muy bien. Estaríamos hablando de perder a un referente muy importante en nuestro equipo y nos podría marcar un poco el camino, hay que ser realistas con esto. Todas las jugadoras son importantes, evidentemente, pero todos los equipos tienen tres o cuatro jugadoras clave y si alguna de estas se rompe es difícil sustituirla.

