Iñaki Narros anuncia su retirada a final de temporada

Iñaki Narros acaba de anunciar su retirada tras más de 22 de años en el mundo de baloncesto. El alero navarro cumplirá 40 años en mayo y deja Basket Navarra, aunque seguirá ligado al club tras 12 temporadas en el equipo referencia de la Comunidad Foral, pasando por LEB Bronce, Plata y Oro, donde disputó varios playoff de ascenso a ACB. "Gracias, baloncesto, por tanto. Hoy quiero comunicar mi retirada como jugador profesional de baloncesto al término de esta temporada. Siempre he dicho que hasta que el cuerpo aguante, pero mi mente me dice que me eche a un lado. Toda mi vida dedicada a este maravilloso deporte que me ha dado unos valores que aplicaré en mi nueva etapa".

Narros cuelga las botas a los 39 años –cumplirá 40 en mayo– después de 22 temporadas, más de 500 partidos y cerca de 15.000 minutos en las pistas, defendiendo con la pasión que le caracteriza las camisetas de Estudiantes, Melilla Baloncesto, Club Baloncesto Tizona, Gijón Baloncesto, Palencia Baloncesto y, por supuesto, Basket Navarra.



El exterior colgará las botas a final de temporada en un año en el que está promediando 9,3 puntos por partido y se encuentra inmerso en la lucha por clasificarse para las eliminatorias. Narros, visiblemente emocionado, se ha despedido en una rueda de prensa rodeado por sus compañeros y familiares. Además, el club le ha preparado varios vídeos con mensajes de antiguos compañeros y entrenadores que han hecho emocionarse al alero navarro.

RETIRADA DE CAMISETA

Asimismo, el presidente de Basket Navarra, Javier Sobrino, ha anunciado que retirarán la camiseta del mítico '15'.

Además, el máximo mandatario de la entidad ha reconocido el interés por parte del club en que Narros siga ligado al mismo en la parcela "de gestión o deportiva", algo que es bastante probable. Rodeado por sus familiares, amigos y compañeros, Iñaki Narros anunció que estos serán sus últimos partidos como capitán de Basket Navarra. Una sensible baja para el club y para todo el baloncesto de la Comunidad foral.



LA DESPEDIDA, EN IMÁGENES