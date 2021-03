Pamplona – El Instituto Navarro del Deporte (IND) presentó ayer dos convocatorias de ayudas, con una cuantía total de 200.000 euros, para paliar la situación generada por la covid-19 en el deporte. Una de ellas amplía el número de clubes que pueden recibir subvenciones, ya que se incluye a aquellos que participan en ligas regulares nacionales no profesionales que se disputan en Navarra, y la otra se dirige a sufragar gastos obligatorios relacionados con la prevención del coronavirus. Las ayudas fueron presentadas por el director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Miguel Pozueta, quien explicó que "en un año como el actual es prioritario poner recursos en ayudar y proteger a las personas, entidades, clubes y federaciones del deporte navarro".

En la primera ayuda, destinada a equipos que participan en ligas regulares no profesionales de ámbito nacional, pero que se desarrollan íntegramente en Navarra, como la Tercera División de Fútbol o la Segunda División masculina y la Primera Nacional femenina de balonmano. La convocatoria de ayudas cuenta con 99.000 euros.

La segunda convocatoria servirá para sufragar gastos obligatorios relacionados con la prevención de la covid a clubes de carácter no profesional, para lo que se cuenta con 101.000 euros. Serán subvencionables aquellos gastos, con un máximo de 2.500 euros por equipo, en los que hayan tenido que incurrir de forma obligatoria como kits PCR, o kits de diagnóstico rápido (antígenos) y sus consumibles necesarios para la participación en la competición; personal sanitario especializado requerido para la realización de los test; mascarillas o soluciones hidroalcohólicas.

Estas dos nuevas convocatorias se suman a las ayudas que ya se establecieron para esta temporada destinadas a clubes, entre ellas una con un importe de 1.895.000 euros para equipos que participan en ligas regulares oficiales de carácter nacional o interautonómico no profesional. Además, hay ayudas, por un total de 465.000 euros, para clubes que participen en competiciones oficiales de ámbito internacional, nacional o interautonómico, de carácter no profesional, y en otras competiciones oficiales no contempladas en otras convocatorias.

Asimismo se destinan 150.000 euros a la organización, dentro de la Comunidad Foral, de acontecimientos y actividades deportivas. Según señala el Ejecutivo, las federaciones deportivas navarras cuentan con un importe de 2.774.392 euros, para la financiación de sus actividades y funcionamiento. Al margen de esa partida disponen de otra dirigida a desarrollar programas de rendimiento deportivo por valor de 690.000 euros.