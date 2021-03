El atletismo navarro, de dulce

Pamplona – La Federación Navarra de Atletismo celebró ayer la 5ª Gala del Atletismo Navarro. El evento tuvo lugar en la Casa de Cultura de Burlada, en formato reducido debido a las restricciones por la pandemia. En la gala se reconoció a atletas, clubes y técnicos, con la entrega de más de 30 galardones a figuras como Nerea Bermejo, Asier Martínez, Maitane Melero, Nico Quijera o François Beoringyan. También a los récords de España de Unax Chocarro, Miren Bartolomé y Francis Hernández.

Por otro lado, dentro del programa de la gala, el Ayuntamiento de Burlada realizó un reconocimiento al atleta burladés Rubén Pascual por sus éxitos deportivos en el último campeonato de Europa de atletismo adaptado celebrado en Torun (Polonia) en el mes de marzo.

El presidente de la Federación Navarra de Atletismo, Rodrigo Domínguez, se muestra "encantadísimo" de vivir el "dulce" momento que atraviesa el atletismo en la Comunidad Foral. Cincuenta y cuatro récords navarros, tres récords de España, diecisiete medallas nacionales, un Campeonato de España Federaciones Autonómicas sub-18 y el celebrar el 100% de los campeonatos navarros hacen que el 2020 se haya convertido en un año "impresionante" a pesar de la covid-19. "Hace cinco años no había este nivel. Ahora, por ejemplo, tienen que dirimir el ganador del galardón entre tres campeones de España absolutos, es muy difícil", opina Domínguez en declaraciones a Efe.

Este orensano de 43 años recuerda el parón "reducido" al que tuvieron que enfrentarse durante la pandemia, una fortuna al ser los primeros en volver a competir nada más comenzar julio. "Fuimos el primer deporte que volvió en Navarra, reconozco que tenemos muchas facilidades y nosotros hemos salido bastante bien parados. Hicimos mucha competición en la última fase del año e incluso acabamos compitiendo en el circuito de Los Arcos", comenta Domínguez sobre cómo termino una temporada en la que hubo que poner "imaginación y mucho trabajo".

Todo ello ha hecho que el impacto de la pandemia sobre este deporte apenas le haya repercutido al no requerir contacto para practicarlo, algo que influyó en otras prácticas como el fútbol, el baloncesto o el rugby. "Correr ya es un deporte de referencia en toda la ciudadanía. Ha calado muy alto y hemos visto que gente que habitualmente no se federaba ahora lo está haciendo. Hemos tenido un incremento muy grande en Running y Trail Running, licencia que les da acceso a competir en pruebas más allá de las carreras populares", afirma satisfecho el presidente sobre el aumento del interés en Navarra. "Lo que está ocurriendo en Navarra no es normal", destaca Domínguez con orgullo, vaticinando "10-12 años de éxitos continuos a nada que no estropeemos ni toquemos nada".

Sobre la pista cubierta que lleva reclamando mucho tiempo para tratar de atender la gran demanda, a día de hoy hay pocas novedades: "Se comprometió el Parlamento e instó al Gobierno de Navarra. Lo que toca es acatar lo que diga el Parlamento, me cuesta comprender por qué a día de hoy no tenemos ni la designación de los terrenos ni los planos de la instalación", afirma Domínguez con resignación. Con esta pista, en su opinión, "los resultados mejorarían" más si cabe los de 2020.

Las opciones para los juegos En cuatro meses comenzarán los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que varios atletas navarros optan a ir. "Hay seis u ocho atletas con altísimas posibilidades de estar. Es un éxito abismal". Maitane Melero (5.000 metros), Manu y Nico Quijera (jabalina), Asier Martínez (110 mv), Adrián Vallés (pértiga), June Kintana (disco), Miren Bartolomé (pértiga) y Sergio Fernández (400 mv) son los navarros que podrían estar en el país asiático este verano. "El atletismo navarro siempre ha tenido muchísima vida, pero lo que está ocurriendo en estos últimos años es impresionante y ojalá que el 2021 sea mejor que el 2020", reflexiona el mandatario sobre la última gran temporada.

Los premios

Mejor atleta sub-16

MasculinoUnax Chocarro

FemeninoNahia Miqueleiz

Mejor atleta sub-18

MasculinoMikel Calvo

FemeninoNahia Miqueleiz

Mejor atleta sub-20

MasculinoIker Diges

FemeninoKerry Iyoha

Mejor atleta sub-23

MasculinoIker Alfonso

FemeninoMaite González

Mejor atleta Master

MasculinoAlfonso Rey

FemeninoAna Llorens

Mejor atleta Absoluto

MasculinoAsier Martínez

FemeninoNerea Bermejo

Premios Fuentes Dutor (Representantes)

MasculinoNico Quijera

FemeninoMaitane Melero

Premios Récord Navarro (Representantes)

MasculinoAndoni Alfonso

FemeninoLaila Lacuey

Técnico destacado

François Beoringyan

Premio revelación

María Ordóñez

Menciones de honor

Ángel Requetibate

Fernando Unzu

Alfonso Rey

Insignia de plata

Rafael Perez Rivas

Luis Landa

Javier Macaya Alonso

Insignia de oro

Íñigo Monreal

Entidad destacada

Ayuntamiento de Pamplona

CTD Larrabide

Club destacado

Hiru-Herri Atletiko Taldea

Juez destacado

Julio Reina

Premio especial Récord de España

Unax Chocarro

Miren Bartolomé

Francis Hernández