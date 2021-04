La Única necesita una hazaña

PAMPLONA – Las cuentas de La Única para evitar el descenso de División de Honor B son claras: ganar a domicilio al Ferrol (12.00 horas) con bonus ofensivo. Esto es, hacer tres ensayos más que el conjunto gallego, penúltimo clasificado de la tabla con 5 puntos de ventaja sobre los navarros. Tras la victoria de ayer del Uribealdea ante el Eibar, el conjunto dirigido por Txema Isasa solo puede optar a la penúltima posición del grupo, que supondría jugar un play off por no bajar ante el equipo que ascienda de la liga regional.

La Única Rugby Taldea ha llegado a la última jornada con opciones matemáticas de eludir el descenso directo a la Liga Vasca. El entrenador de La Única, Txema Isasa, asegura que el equipo tendrá que dar su mejor versión para abandonar el último puesto. "La verdad es que no es fácil, porque no somos un equipo muy realizador. Intentaremos ir un poco más al ataque y jugar a palos para llegar a los tres ensayos. Pero también debemos estar muy serios en defensa y procurar que no nos hagan ningún ensayo, por lo menos al principio. A ver si podemos coger algo de ventaja y vernos un poco más cerca del objetivo", remarca.

La Única ya sabe lo que es ganar al conjunto gallego, al que derrotó en la ida por un ajustado 23-22. "Fue uno de los equipos más flojos que hemos visto en Pamplona. No tienen mucha profundidad de banquillo y van a jugar exactamente los mismos que estuvieron en la ida. La idea es controlar un par de fichajes que tienen muy buenos: el apertura y un ala argentino. Entre dos o tres jugadores han hecho el 65% de los ensayos del Ferrol y el partido pasa por controlarlos a ellos. Creo que tenemos la lección bien aprendida de cómo jugarles y tendremos nuestras opciones de sacar el partido adelante".

El técnico asegura que el equipo llega con muchas ganas a esta última jornada después de una temporada complicada. "Vamos animados y con el equipo a tope: a ver si tenemos la pizca de suerte que nos hace falta. Hemos estado todo el año en los últimos puestos y hemos conseguido enganchar un par de victorias al final y, si acertamos contra el Ferrol, tendremos opciones de mantenernos. Ha sido una temporada complicada. Con la pandemia y la crisis económica, esperaba menos fichajes en el resto de clubes y me esperaba menos nivel en los rivales, la verdad. Pensaba ganar más partidos, pero no tengo ninguna queja del equipo, ni mucho menos. Se han batido como leones y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para ganar. Subir un escalón y una categoría se nota, pero yo estoy totalmente satisfecho del trabajo de la gente y solo nos falta rematarlo ante el Ferrol", concluye.