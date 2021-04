Xabier Azkarraga: "El Ardoi ha estado por encima de las expectativas"

Osés Construcción Ardoi se quedó a un paso de ascender a Liga Endesa, en un disputado partido ante el Baxi Ferrol que se terminó decantando del lado de las gallegas en el tramo final del choque. Sin embargo, el equipo ascendió a Liga Femenina 2 Pro, logrando el que a priori era su objetivo. El presidente de la entidad, Xabier Azkarraga, hace balance de la temporada tras la conclusión de ésta.

El ascenso a Liga Endesa se quedó a un paso, más viendo la manera en la que se desarrolló el partido. ¿Qué sensaciones le dejó?

–La verdad es que el ascenso a Primera no era el gran objetivo de la temporada, pero la sensación que me quedó es que estuvo a nuestro alcance. Creo que lo que nos faltó es que Amaia Gastaminza estuviese disponible, o una rotación más de una jugadora importante. Por ejemplo, en el primer partido éramos superiores, pero se empató porque Diana cometió cinco faltas en 17 minutos y sin Amaia estábamos muy justos. El aguantar y empatar el partido en esas circunstancias ya fue un logro.

¿Cómo vivió ese último partido ante Baxi Ferrol?

–En cuanto vi que Itzi, Diana, Irantzu, Tamara o Eva estaban con la boca abierta ya empecé a asustarme. Tenía la sensación de que nos iban a remontar. Lo viví con muchos nervios, pero a la vez me daba la sensación de que nos iba a pasar lo que nos pasó, aunque siempre tienes la ilusión de que no nos pase y que las chicas aguanten el ritmo. Pero era muy difícil. Nosotros habíamos jugado más minutos, nuestras jugadoras rotaban menos y sus jugadoras, prácticamente todas, han jugado en Liga Endesa.

Da la sensación que la diferencia de presupuesto y de plantilla quedó plasmada en ese último tramo del encuentro.

–Al final la plantilla del Baxi Ferrol está hecha exclusivamente para ascender. Si no hubieran ascendido habría sido un desastre para ellos. Para nosotros no. Considero que había tres equipos –Leganés, Barcelona y Ferrol– muy superiores al resto en la categoría. Y luego había equipos que eran muy superiores al nuestro, pero que han terminado por debajo, como el Celta. Por eso lo que estamos es muy orgullosos del equipo y de las chicas. No pensábamos que iban a poder competir como lo hicieron. Pero también nos deja la sensación de que con un poco más lo hubiésemos podido conseguir. Pero bueno, les hicimos pasar un mal rato.

¿Cuál es la sensación que le quedó justo al terminar el partido?

–Es extraño, porque intentaba transmitir a las jugadoras que era normal que estuvieran tristes, pero que también tienen que estar muy orgullosas del trabajo realizado. Han estado compitiendo contra equipos muy superiores en cuanto a presupuesto, calidad y experiencia. Les transmití lo que me transmitieron de la Federación Española, sobre todo Garbajosa. Que alguien como él te felicite y te anime a seguir así es muy grande. Me dijo que no había visto un equipo que en tres años tenga una progresión tan grande desde Primera Nacional.

Supongo que esa sensación de trabajo bien hecho con el paso de los días es lo que predomina.

–Sí, creo que las chicas ya estaban contentas cuando se montaron en el autobús. Veía que se estaban dando cuenta de lo que habían conseguido. Siempre te llevas el disgusto, sobre todo porque lo habían tenido tan cerca. Pero eso es lo que queda.

¿Cómo ha vivido todas esas muestras de reconocimiento que ha habido estos días hacia el equipo?

–La verdad es que muy emocionado. No esperas que te vengan desde la Federación Española a decirte que estás haciendo un gran trabajo y que sigas así. Al final somos un equipo más bien de los pequeños, pero el primer año quedaron quintas, estuvieron a punto de clasificarse para la fase; el año pasado se clasificaron, pero no se fue; y este año se han quedado a 12 minutos de la gloria. Somos un equipo que ya asusta y que te lo reconozcan es una alegría, sobre todo por parte de gente que lleva mucho ahí, conocen muchos equipos y saben lo difícil que es hacer lo que hemos hecho.

En cualquier caso, el equipo ha ascendido a Liga Femenina 2 Pro, y ese era el objetivo del equipo, ¿no es así?

–Así es. El objetivo está más que cumplido, porque con quedar entre los cinco primeros ya estábamos en esa categoría. Si encima llegas a la fase y haces un papelón, nos quedamos muy contentos.

¿Qué balance hace de la temporada? ¿Esperaba que se desarrollara como lo ha hecho?

–Yo creía que habíamos hecho un equipo potente para estar entre los seis primeros, pero no creía que se iba a conseguir todo lo que se ha conseguido. Así que el balance es muy positivo, hemos estado muy por encima de las expectativas. De hecho, veo muy difícil repetir lo que hemos hecho. Se intentará, pero nos han puesto el listón muy alto.

¿El haber ascendido y el haber tenido este final de temporada influye de alguna manera en la planificación de la próxima campaña?

–No creo. No podemos empezar a pensar como locos en que tenemos que subir. Tenemos que pensar en mantenernos en esa categoría. Esa es nuestra categoría y tenemos que mantenernos, pero eso no quita que, como estos años, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible y llegar hasta donde pueda llegar el equipo. También hay que tener en cuenta que mantener el presupuesto de este año será complicado, porque con esto de la pandemia se nos ha ido algún patrocinador, otros han tenido que bajar la cantidad que daban... Más vale que Osés Construcción se ha mantenido ahí firme. Tendremos que buscar algún otro patrocinio para poder mantener el presupuesto de este año.

Entiendo que el desempeño del equipo en la fase de ascenso, con la visibilidad que le ha dado, ayudará en ese sentido.

–Ayuda muchísimo. Una de las cosas en las que más me he fijado es en las visualizaciones que han tenido los partidos. La final contra el Baxi Ferrol tuvo una audiencia de 111.246 personas, y es una salvajada. Los partidos anteriores estuvieron rondando los 3.000 y pico –dispositivos–. La audiencia de la final ni me la creía. El del Barcelona contra el Leganés lo vio menos gente. También espero que ayude a la hora de fichar jugadoras. Al final nos mostramos como un proyecto ya consolidado, que ha estado a punto de subir. Y a muchas jugadoras les importa mucho poder llegar a estas fases, en las que la visibilidad sube mucho. Pero bueno, también me da miedo que han visto a nuestras jugadoras y alguno pueda empezar a llamarlas.

Esa es la parte mala de todo esto, ¿no?

–Sí, está claro. Si lo consigues, bien, pero si te quedas a las puertas la gente se fija en por qué hemos llegado hasta ahí.