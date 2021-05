'La prórroga': el repaso más bizarro al fin de semana deportivo

LA IMAGEN

Te guste o no te guste hacer motocross, esto de meterse en un riachuelo tiene que dar gustico. Son imágenes de la etapa de este domingo en Cádiz del Rally de Andalucía, preparatorio para el Dakar, y los pilotos son Franco Caimi, James Hillier y Joaquim Rodríguez. Foto: Efe



LA PREGUNTA

¿Sabías que de las 5.000 entradas a la venta para el partido Valencia-Eibar solo se vendieron 3.000?



LA CIFRA

Marc Márquez estuvo ocho vueltas (hasta caerse) al frente de la carre-ra del GP de Francia. El octocampeón va a tardar poco en ganar de nuevo.



BOQUITAS



"¡La Liga está adulterada!"

PEDREROL Y RONCERO ... si no la gana el Real Madrid, claro está.

"En Ferrari queremos luchar por las victorias muy pronto"

CHARLES LECLERC Eso, en Fórmula 1, suele ser dentro de dos o tres años.

"No he levantado los brazos porque no sabía si había ganado"

EGAN BERNAL (Ayer) Con una fuga inicial de 17 corredores era difícil saber si había superado a todos.

"Torpedowski"

TITULAR DEL MARCA (Tras igualar Lewandowski el récord de 40 goles en una temporada en la Bundesliga de 'Torpedo' Muller) Se veía venir.

"A nivel romántico, preferiría que se esperara un año más para Tokio"

RAFA NADAL El comentario más extraño de la semana.

"Hay que salir a tratar de darlo todo"

SERGIO GONZÁLEZ (Entrenador del Valladolid, que perdía ayer por 4-0 en el minuto 35) Eso no es darlo; es regalarlo.



GAZAPO S



MARCA: En boca de Fernando Alonso. "Hamilton desmuestra su dominio en la F1". ¿Eso es lo contrario de mostrar?

COPE: Tras un gol del equipo visitante. "No ha habido demasiados picotos". Aún no sabemos qué pretendía decir.

AS: En boca de Sandra Paños, portera del Barça. "Cada vez viene gente más joven y dices: 'Hostras, ésta es de 2004". Cuando intentas sustituir una palabra por otra, pero no lo haces del todo.



Y EL NO GAZAPO, PERO...24 HORAS:

Tenis. "Djokovic ganó en el tercer set tras un segundo que duró hora y media".

Cómo no recordar la novella de Bill Ballinger 'El segundo más largo'.



INCREÍBLE, PERO... CIERTO

Tenis. Las líneas del Torneo de Roma estaban tan mal fijadas que Rafa Nadal se tropezó en ellas y cayó hasta en dos ocasiones. "¡Nos vamos a matar al final!", se quejó amargamente el balear en una de esas caídas.

Golf. El inglés Richard Bland, de 48 años, ganó el British Masters y estableció un curioso récord: es el jugador del Circuito Europeo que tardado más en ganar un torneo, porque es profesional desde 1991.



CON CIERTO PARECIDO