Comienza el Europeo de patinaje de velocidad

pamplona – La selección española de patinaje de velocidad se encuentra ya en Canelas (Portugal) para volver a intentar cosechar buenos resultados en la edición 2021 del Campeonato de Europa. La ceremonia de inauguración de hoy da el pistoletazo de salida a una intensa semana de campeonato que tendrá como fin el 25 de julio. Los patinadores de las categorías juvenil, júnior y sénior, tanto en masculino como en femenino, lucharán por obtener sus respectivas medallas.

Esta vez la selección vuelve a contar con un buen número de navarros, entre los que destaca Ioseba Fernández, 17 veces campeón de Europa y 4 del mundo. El combinado nacional está compuesto por un total de 9 patinadores navarros, repartidos por todas las categorías a excepción de juvenil y sénior femenino. Comenzando por Ioseba Fernández y Javier Larrasoáin en sénior masculino, pasamos a Ruth Arza y Amaia Zubiri en júnior femenino, así como Iker Fernández en masculino. En cuanto a la categoría juvenil, están los navarros Gaizka Blanco, Hugo Bretón, Aimar Foncillas e Inar Mena.

La presencia navarra supone casi un tercio de la selección, pues la convocatoria es de un total de 30 patinadores que forman la selección española para el Campeonato de Europa en Portugal.

No obstante, el combinado nacional se encuentra en una situación de relevo generacional al que tendrán que hacer frente. Patinadoras de gran nombre como Maite Ancín o María de Oñate no acudirán a un Campeonato de Europa en el que las generaciones venideras, con nombres propios como las jóvenes Amaia Zubiri y Ruth Arza, deberán dar un paso al frente para seguir manteniendo el nivel y prestigio de Navarra, y como consecuencia de España, en el patinaje de velocidad.

"Ellas mismas han decidido que no querían venir más con la selección porque querían dar paso a otras generaciones, las cuales van a realizar un gran campeonato, estoy seguro. La última vez conseguimos 54 medallas en Pamplona, pero eso va a ser muy difícil. No obstante, con Ioseba Fernández tenemos garantías y con los patinadores juveniles seguro que también rascamos unas cuantas medallas. Por otra parte, Ruth Arza y Amaia Zubiri también vienen haciendo las cosas muy bien. Tanto en masculino como en femenino estamos preparados y harán un buen papel", comentaba el pamplonés Bernardo Senso, delegado de la selección española de patinaje de velocidad.

Un combinado nacional que goza de la abundante presencia de patinadores navarros en sus filas, tras el buen papel en general de la Federación Navarra de Patinaje en campeonatos de España y de Europa. "Los navarros tienen un papel muy importante en la selección. Los últimos años siempre ha sido así. De hecho, es la comunidad que más patinadores aporta a selección española. Siempre dan buenos resultados, llevándose siempre un buen puñado de medallas. Solo queda confiar en las nuevas generaciones, porque seguro que van a hacer un gran papel", analizaba Bernardo Senso.

Un Campeonato de Europa en el que cosechar buenos resultados es de vital importancia, pues en España, donde este deporte se encuentra en crecimiento, el hecho de ganar da una publicidad que anima a la gente practicar este deporte. "Unos buenos resultados en campeonatos como este te dan la publicidad necesaria para difundir el deporte. Para nosotros, hacer un buen papel es de vital importancia. Sin embargo, este año va a ser más difícil, ya que la influencia del covid hace que para cada patinador la adaptación sea distinta. Unos vienen mejor y otros no tanto. Por otro lado, la pandemia ha creado una incertidumbre en torno a los demás países, ya que no sabemos en qué estado de forma están los contrincantes, ni cuánto han entrenado. Esta incertidumbre hace que hasta que no comencemos la competición no sabremos a qué nivel estaremos respecto al resto", detallaba.

En cuanto a los rivales a abatir, se encuentran países como Francia o Italia. "Sí que es verdad que España está colocada como una de las mejores, y por lo general nos solemos llevar muchas medallas. Este año deberemos lidiar con países como Italia o Francia, que son también los máximos aspirantes. Habrá que hacer un gran torneo para eliminar cualquier duda, pero la incertidumbre que comentaba anteriormente nos crea dudas sobre nuestro nivel de competición y de si este será el adecuado para triunfar en el Campeonato de Europa", destacaba el secretario de la selección española.

Un campeonato continental en el que, al igual que en el resto de competiciones, reinará la influencia del covid. No obstante, a base de esfuerzo, trabajo, concentración y determinación la selección española tratará de seguir manteniendo el buen nombre y regresar con el máximo número de medallas posible.

Un camino que comenzó ayer con la ceremonia de inauguración, que prosigue hoy, mañana y el jueves con las pruebas en pista, para dar paso a los campeonatos en circuito del viernes y sábado, y que terminará con la prueba de maratón el domingo. La incertidumbre como consecuencia del covid y un gran relevo generacional, son los obstáculos a los que la selección española deberá hacer frente para volver a triunfar en un Campeonato de España de patinaje.