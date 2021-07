Belmonte dice adiós a Tokio tras caer en los 800m libres

La nadadora española Mireia Belmonte ha cerrado su participación individual en los Juegos Olímpicos de Tokio cayendo eliminada el jueves en las series de 800 metros libres, mismo resultado cosechado por Jimena Pérez, mientras que Africa Zamorano se ha clasificado para semifinales en 200 metros espalda.

Tras rozar la medalla en los 400 metros estilos, donde fue cuarta, y no pasar de las series en los 1.500 metros libres, Belmonte afrontaba su tercera prueba individual en el Centro Acuático de Tokio y no pudo pasar del decimocuarto puesto total con un tiempo de 8:26.71, fuera de los ocho primeros puestos que daban acceso a la final.

La abanderada española disputará una última competición hoy, cuando formará parte del relevo español en el 4x100 estilos junto con Africa Zamorano, Jessica Vall y Lidón Muñoz. Además, los 800 metros libres también dejaron la eliminación de Jimena Pérez, vigesimoprimera clasificada (8:33.98).

La única alegría de la delegación española en esta sesión vespertina fue la clasificación de Zamorano. La nadadora catalana firmó un tiempo de 2:10.72 que le permitió situarse decimocuarta en las series de 200 espalda.

Belmonte calificó de "muy positiva" su actuación en la capital japonesa, pese a no haber podido subir al podio, ya que, como recalcó, ha estado "muy por encima" de las expectativas que ella misma traía. Unas persistentes molestias en los hombros que no impidieron a Belmonte, ganadora de cuatro medallas olímpicas, clasificarse para la final de los 400 estilos, en la que concluyó cuarta a tan sólo 23 centésimas del bronce.

"Ni se me pasaba por la cabeza ser finalista en los Juegos y mucho menos lograr un cuarto puesto, que para mí tiene el mismo valor o mucho más que una medalla, porque este año ha sido muy duro", aseguró la nadadora. "Es verdad que me he encontrado mucho mejor que en el 1.500 y que he hecho mi mejor marca de la temporada, pero me ha faltado bastante ritmo para poder llegar a la final", explicó Belmonte. "Quiero disfrutar del relevo, porque no tengo cada día la oportunidad de nadar un relevo con el equipo nacional. Estamos todas con muchas ganas de que llegue ya mañana", concluyó Belmonte.