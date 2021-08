Santi Aldama brilla en la Liga de Verano con un ‘doble-doble’

NBA – El jugador español Santi Aldama mostró sus cualidades en la victoria del pasado domingo por 96-91 en la Liga de Verano de Memphis Grizzlies ante Chicago Bulls, firmando un brillante doble-doble con 13 puntos y 11 rebotes. El ala-pívot canario no había sido excesivamente protagonista en sus primeros partidos de la Summer League de la NBA, pero en su cuarto partido encontró la forma de aportar a su equipo y ofrecer las cualidades que le han llevado a la considerada mejor liga del mundo. "Me he acostumbrado al nivel de juego", declaró Aldama tras el encuentro.