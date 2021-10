Osés no baja los brazos, pero cae ante el Barça

Barça 55

Osés Construcción 51



BARÇA Canella (7), Guerrero (3), Llobet, López (12), Calvelo (2). También jugaron: Rueda (4), Bermejo (7), Anducas, Rakovic (6), Wolf (2), Quirante (12).

OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI Ujevic (8), Cabrera (8), Arregui (2), De Barros (7), Faussurier (14). También jugaron: Marcos (4), Vicente (1), Rosemeyer (3), Echeverría (4).

Parciales 17-10, 13-12 (30-22), 10-12 (40-34) y 15-17.

Árbitros Sergio Del Val Nuño y Mario Cayuela Torres.

Pabellón Palau Municipal d´esports Juan Carlos Navarro. 200 espectadores.

No pudo Osés imponerse al Barça en un encuentro de idas y venidas en el que, aunque las locales fueron siempre por delante en el marcador, el equipo de Unzué mantuvo opciones hasta el último segundo gracias a su buen trabajo defensivo. Eso sí, a Ardoi le faltó acierto en ataque y eso acabó condenándole.

En el segundo cuarto, Ardoi conseguía mejorar sus prestaciones defensivas y frenaba la escapada de las catalanas, lo cierto es que los problemas en ataque de las navarras no encontraban solución. Con un acierto por debajo del 25% y hasta 7 balones perdidos, las visitantes no podían reducir diferencias frente a un Barça CBS que aunque no ampliaba su renta notablemente, conseguía irse al descanso con 8 puntos de ventaja.

Tras el descanso las navarras volvían a salir muy enchufadas y hacían que las catalanas tardaran hasta tres minutos en ver aro y dos tiros libres de Faussurier las dejaban en solo tres puntos.

Las zizuztarras no bajaban los brazos y en el inicio del último cuarto trataba de recuperar la presión defensiva y se encomendaba al acierto de Faussurier y De Barros para igualar el luminoso. Restaban siete minutos y medio para el final y el partido volvía a empezar. Pero una vez más las locales encontraban en el tiro exterior la solución a sus problemas.