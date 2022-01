Con cambios en Altsasu

altsasu – Israel Arbizu e Izaskun Beunza fueron los más rápidos en la San Silvestre de Altsasu – Memorial Mario Lopez de Uralde, veterana prueba que volvió el viernes tras un año de parón con cambios. Y es que dada la situación sanitaria y con el fin de evitar aglomeraciones, el club Dantzaleku Sakana modificó el recorrido, 4,8 kilómetros con una sola vuelta por el extrarradio de Altsasu, muy diferente al habitual, tres vueltas a un circuito urbano. También la hora, que se adelantó a las 16.30 horas. Asimismo, la salida fue escalonada, en grupos de 50. En total, tomaron la salida 158 corredores y corredoras.

En el primer grupo, con los atletas más fuertes, Rubén Mendieta, segundo clasificado, tiró del grupo. "Ha salido muy fuerte pero en la cuesta de Josefina Arregui he apretado y he abierto un hueco. He seguido a buen ritmo para que no me pillara", observó Arbizu, corredor de 29 años de Etxarri Aranatz, en las filas de Hiru Herri. "Con la pandemia empecé más en serio. Si entrenas, se ven los resultados", apuntó. Tras su primera experiencia en el Campeonato de España, quiere repetir. "El clasificatorio por selecciones es el 16 de enero en Altsasu y los siete primeros entrarán en la selección navarra. Es difícil pero si alguno de los buenos falla, igual nos metemos", contaba. Antes habrá otra cita importante, el Cross Internacional Murguerza, en Elgoibar el 9 de enero.

"La carrera me ha parecido más dura, sobre todo por las cuestas. Pero es de agradecer que se haya podido hacer", destacó Beunza. Era su octava victoria en esta prueba, cada vez con mejores tiempos. Y es que esta olaztiarra de 36 años está a otro nivel, con un oro en 1.500 en el Campeonato de España Master de Pista Cubierta, disputado a finales de noviembre en Ourense y plata en 3.000, a dos centésimas, marca que superó la pasada semana en San Sebastián. "La semana que viene corro en Valencia para competir en el Campeonato absoluto de 10.000. Aunque nunca se sabe, creo que lo puedo conseguir", comentó.

La San Silvestre de Altsasu es la prueba decana de Navarra con 42 ediciones. En todas ha participado Pello Vergara, que el pasado viernes registró un tiempo de 19:30 a sus 65 años. Comenzó a celebrarse en los años 70 de la mano de la sociedad Lagun Onak hasta que Dantzaleku Sakana y Sakana Triatloi Taldea le tomaron el relevo hace 16 años. Se la dedicaron a Mario Lopez de Uralde, atleta de Altsasu fallecido en 2004 que ganó esta carrera en 17 ocasiones.

En la última edición, en 2019, participaron 495 corredores y corredoras. Además, un centenar de txikis tomaron parte en pruebas de diferentes categorías. Estas últimas se suspendieron.

CLASIFICACIONES

General masculina

1. Israel Arbizu14:32

2. Rubén Mendieta14:49

3. Aritz Etxeberria14:56

4. Beñat Katarain15:02

5. Asier Estarriaga15:08

6. Eukeni Goikoetxea15:37

7. Eki Imaz15:39

8. Iván Sobredo15:40

9. Raúl Audikana15:41

10. Jabi Gasanz15:48

11. Juan Carlos Gómez16:32

General femenina

1. Izaskun Beunza17:02

2. Haizea Ramirez de Alda18:21

3. Leire Estarriaga18:30

4. Paula Díaz19:12

5. Marina Zabala20:07

6. Olatz Monreal20:32

7. Olatz Etxeberria22:36

8. Maalen Beraza22:46

9. Elena Guzmán23:44

10. Maite Zabaleta24:11