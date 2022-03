Asier Martínez hace historia en Belgrado

pamplona – Asier Martínez hace historia del atletismo navarro. Al cuarto puesto en el Europeo de pista cubierta de Torún (Polonia) y el sexto logrado en los 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, ayer sumó un cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Belgrado. El mejor resultado de un deportista navarro en un Campeonato del Mundo en pista cubierta tras superar la sexta plaza que logró Marta Mendía en salto de altura en Budapest 2004.

El zizurtarra debutó en Belgrado pasadas las 10.00 horas con una eliminatoria que se planteaba asequible. A la semifinal pasaban los tres mejores de cada serie y los seis mejores tiempos restantes. Se veía un Asier concentrado con sus pendientes y cadena al cuello, sello distintivo, y con la mirada puesta en la meta. La concentración se rompió con la salida en falso del kazajo David Yefremov, un aviso de que siempre hay que estar alerta.

En la reanudación, el navarro arrancó bien, pero no consiguió acercarse a las marcas que ha estado realizando este año. Cruzó la línea de meta cuarto y con un tiempo de 7.67, su peor marca de la temporada, pero suficiente para pasar de ronda. El propio Asier era consciente del error, y como declararía posteriormente, no sabía identificar que había ido mal, pero no se podía repetir en la semifinal.

Entró en la semifinal con el mejor tiempo sin contar los tres primeros de cada manga. Un halo de esperanza que se vio minimizado al conocer sus rivales. Le esperaban el estadounidense Grant Holloway, "un alienígena" como le definió el de Zizur y el máximo exponente de las vallas a nivel mundial; el francés Pascal Martinot-Lagarde, serio candidato a las medallas, o el polaco Damian Czykier que se le vio muy fuerte en la fase clasificatoria. Pero Asier es de momento claves y con la presión se crece. Realizó una salida de tacos limpia en una carrera rapidísma, donde Holloway corrió a otro ritmo –igualó el récord del mundo con un tiempo de 7.29– y Martinot-Lagarde confirmó su candidatura a la plata. El velocista navarro alcanzó la tercera plaza, empatando con su mejor marca de siempre, con un tiempo de 7.55 segundos.

Segunda carrera superada y con el gran objetivo conseguido; llegar a la final. Sin presión y con todas las cartas sobre la mesa, al navarro solo le quedaba disfrutar y alcanzar una buena marca. Se volvía a encontrar con el hombre récord Holloway y con el medallista mundial Martinot-Lagarde. A este dueto se sumó el estadounidense Jarret Eaton y el francés Wilhem Belocian.

Este último erró en la carrera decisiva quedando último y dejando una puerta abierta a Asier que no dudó en colarse y llegar a línea de meta en cuarto lugar (7.57). El oro fue, como no podía ser de otra forma, para Grant Holloway (7.30), la plata para Pascal Martinot-Lagarde (7.50) y el bronce para Jarret Eaton (7.53). Un cuarto puesto que sabe a medalla y que cierra una temporada de pista cubierta que para el propio Asier le supone un test para la temporada de aire libre. Un test que para el de Zizur está "aprobado" pero que para el resto es de matrícula de honor.

clasificación final

Serie clasificatoria Tiempo

1. Petr Svoboda (República Checa)7.59

2. Aaron Mallett (Estados Unidos)7.61

3. Gregor Traber (Alemania)7.63

4. Asier Martínez 7.67

5. Nicholas Andrews (Australia) 7.75

6. Richard Diawara (Mali) 7.98

7. Yohan Chaverra (Colombia) 8.01

8. David Yefremov (Kazajistán) DQ

Semifinales Tiempo

1. Grant Holloway (Estados Unidos)7.29

2. Pascal Martinot-Lagarde (Francia)7.53

3. Asier Martínez7.55

4. Andrew Pozzi (Reino Unido)7.60

5. Damian Czykier (Polonia) 7.61

6. Hassane Fofana (Italia)7.65

7. Gregor Traber (Alemania)7.67

8. Kuei-Ru Chen (Taipei)7.67

Final Tiempo

1. Grant Holloway (Estados Unidos)7.39

2. Pascal Martinot-Lagarde (Francia)7.50

3. Jarret Eaton (Estados Unidos)7.53

4. Asier Martínez7.57

5. Chris Douglas (Australia)7.60

6. David King (Reino Unido)7.62

7. Milan Trajkovic (Chipre)7.62

8. Wilhem Belocian (Francia)7.67

*Grant Holloway (Estados Unidos) empató su propio récord del mundo en la semifinal con un tiempo de 7.29.

la marca

7.55

Asier logró igualar en la semifinal su mejor marca personal.