Jaka: "Tenía una marcha más que Altuna y la quería aprovechar"

Erik Jaka se mostró "increíblemente feliz" tras conquistar su primera 'txapela' del Campeonato Manomanista al derrotar a Jokin Altuna en la final disputada en Bilbao (22-20) y destacó sobre el partido que se veía "con una marcha más" que su rival y que trató de aprovecharla para ganar el título.

"En líneas generales he sido más que él. He jugado un partido completo tratando de minimizar sus virtudes. Le veía tenso, que igual no tenía esa confianza que a veces desborda, y que le hacía daño", explicó el de Lizartza en declaraciones a Radio Euskadi.

Jaka admitió que, con el 21-14 a favor, le costó cerrar el partido en parte por unos problemas físicos que no le dejaban "apoyar el pie izquierdo con la fuerza necesaria". "Tenía que hacer un tanto como fuera y sabía que tenía que sufrir. He seguido peleando y he ganado por méritos propios", subrayó.

El guipuzcoano reivindicó además que este triunfo "no solo sirve para mí" sino también "para muchos pelotaris que trabajan día a día y que esperan muchos años su oportunidad".

"Sé perfectamente de donde vengo, lo que hago y lo que tengo que hacer. Aún no teniendo los focos que tiene otros, menos nombre y menos apoyo, entre comillas, de la prensa y de la gente mira hasta donde he llegado. En estos momentos puedo ser el ejemplo, modestamente, de muchos de esos pelotaris", reflexionó.

Por su parte, Jokin Altuna, muy tocado anímicamente por la derrota, confesaba que no ha sido "un buen día" para él y que en esta final le ha "tocado vivir un momento muy malo".

"El deporte es duro. Hay momento buenos y malos y hoy me ha tocado vivir momento muy malo. No he hecho lo mío. Todo el campeonato he llevado un guión y hoy no he intentado jugar como sé. No ha sido un buen día y toca levantarse", explicó con voz entrecortada el delantero de Amezketa.