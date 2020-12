Altuna: "Me siento supercampeón"

bilbao – Erik Jaka tenía muy pocas ganas de hablar tras la final del Cuatro y Medio. Pero, aún así, tuvo palabras de alabanza para un Altuna III que le arrolló ayer en el frontón Bizkaia: "Hay gente que cuando pierde se echa la culpa a sí mismo y le resta valor al adversario. Yo soy consciente de que he hecho un mal partido; pero es que Jokin ha jugado un partidazo. Ha atacado perfecto y ha defendido perfecto. Ha habido momentos en los que podía haberlo hecho mejor, pero en otros sé que simplemente no me ha dejado". De hecho, el marcador no hace más que darle la razón al lizartzarra que, además de lamentar haber perdido la que hubiera sido su segunda txapela en menos de un mes, se marcha enfadado por "no haber podido hacer mi juego: "Perdiendo 22-9 no puedo estar contento, pero es que no me he sentido cómodo, no he entendido cómo hacer mi juego y no he acertado. Él ha jugado un montón, es que lo ha hecho todo perfecto; y me ha ganado con todo el merecimiento. Yo no he jugado nada, así que tal y como he jugado, poco más podía hacer".

Con todo, y a pesar de estar aún en caliente, Jaka realizó una valoración positiva de una atípica temporada en la que consiguió calarse la txapela del Manomanista, precisamente ante su rival de ayer: "Es un año para enmarcar porque cualquier pelotari firmaría por estar en los tres campeonatos, llegar a las semis del Parejas, ganar el Manomanista y perder la final del Cuatro y Medio. Pero quería acabarlo con una victoria, con otra txapela; así que ahora estoy con esa pena. Pero tengo que valorar el año que he hecho y el nivel al que he jugado".

Sin embargo, Jaka abandonó el frontón "impotente" porque "llegaba haciendo un muy bien trabajo y con nivel y en condiciones para ganar, para llevarme realmente la txapela; pero no he podido, pero simplemente Altuna no me ha dejado".