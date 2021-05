Baiko no renueva a Beñat Urretabizkaia

Beñat Urretabizkaia no continuará en las filas de Baiko Pilota. El zaguero guipuzcoano, que finaliza contrato el 30 de mayo con la promotora de Bilbao, no será renovado por la promotora. El sábado 29 disputará su último encuentro con la elástica profesional en el frontón Labrit de Iruñea. "Baiko Pilota agradece a Urretabizkaia la profesionalidad mostrada durante estos años en la empresa y le desea lo mejor para su futuro", manifiesta la operadora mediante una nota de prensa.

El ikaztegietarra se estrenó el 27 de febrero de 2017 en el frontón Beotibar de Tolosa con 24 años reconvertido como zaguero, ya que su carrera formativa estuvo centrada en los cuadros alegres. De hecho, Urretabizkaia ni siquiera imaginaba que el tren del profesionalismo iba a pasar por su puerta. "No me lo esperaba. La cuestión es que cuando jugaba de delantero ya me habían llamado un par de veces para ir a entrenar. Sin embargo, el debut ha sido cosa de un mes. Empecé a ensayar en el club junto a Mikel Olaetxea -exprofesional de Asegarce- y de cachondeo me puso de zaguero. Terminé el entrenamiento y me dijo que me veía bien. Otro día me comentó que había hablado con Rubén Beloki para ir a entrenar con ellos un día. Al principio les dije que no, porque siendo delantero y con 24 años me daba un poco de vergüenza", manifestó entonces a una entrevista a DEIA.

En el mismo festival se celebrará la primera semifinal del Manomanista.