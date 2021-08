Líderes de hierro

No hay quien meta mano a Jon Ander Peña y Beñat Rezusta. En seis partidos del Masters suman seis triunfos. El de este martes en Elgoibar ha sido su séptimo compromiso juntos, pues en la campaña pasada el delantero de Tolosa entró como suplente de Iñaki Artola. Perdieron frente a Altuna III-Imaz, a la postre finalistas, por un apretado 22-20. Desde su alineación en julio por parte de la Liga de Empresas, no obstante, no bajan el pistón. Planteado el Masters como una prueba de medio fondo, ya que carece de la explosividad veraniega tradicional y de la profundidad del Parejas, el delantero de Baiko y el guardaespaldas de Aspe forman una combinación de hierro. Son líderes invictos y acabarán primeros la fase de cuartos, pase lo que pase el domingo en Elgeta ante Laso –Peio Etxeberria no llega– y Albisu. Apuntalan la primera plaza. Nadie les tose.

Han tumbado en el particular frontón Ikastola de Elgoibar a Joseba Ezkurdia y Ander Imaz por un claro 11-22, forjado en base a la valentía de Peña II, que no se arruga, y la solidez de Rezusta, que ha errado los dos primeros tantos y no ha perdido ninguna pelota más. El delantero de Arbizu no ha encontrado fisuras en la combinación azul y no ha logrado imponer el ritmo de su violento pelotazo. En ese magna, dominado Imaz, el choque se ha ido desnivelando hacia el lado de los guipuzcoanos de forma irremisible a partir del 3-3. Peña II, que ha llevado la iniciativa en ataque ante un jayán como Joseba, y Rezusta se han anotado una tacada de cinco tantos y han comenzado a acumular distancias plácidas (3-8, 5-11, 6-13, 9-20 y 11-22).

Con su cuarta derrota, Ezkurdia e Imaz comprometen su futuro en el Masters. Tienen que ganar sí o sí el sábado en Bilbao a Olaizola II-Zabaleta y esperar acontecimientos para entrar en el play-off.