Zabaleta: "Sé que he conseguido muchas cosas, pero ni mucho menos me veo como el rival a batir"

La vitrina de trofeos de José Javier Zabaleta ha visto cómo en 2021 se ha ido incrementando con hasta cuatro nuevos inquilinos: Campeonato de Parejas, San Fermín, Masters CaixaBank y San Mateo. Son los cuatro campeonatos que se han disputado por parejas esta temporada. Y cómo no, está "contento".

Cada uno ha sido con un compañero distinto. Elezkano II en el Parejas, Peio Etxeberria en San Fermín, Aimar Olaizola en el Masters CaixaBank y Víctor en San Mateo. En la zaga siempre ha estado el pelotari de Etxarren, que asegura que lleva "mucho tiempo jugando a gusto".

Los resultados así lo avalan. De 31 partidos por parejas, 26 victorias. Un 80%. Es el dominador de las parejas. Las estadísticas no le hacen sentir como el rival a batir. "Ni mucho menos", recalca. Apunta a la "constancia" y la preparación física con el grupo liderado por Iñaki Barbajero como dos de los pilares de su gran rendimiento en la cancha.

Ahora está con "muchísima ilusión" por jugar en la despedida de Aimar Olaizola del Atano III este sábado. Por la cabeza aún le ronda el Manomanista. Y lo que está claro, por su humildad, es que el éxito no le va a descentrar: "Hay que seguir trabajando".

Ha ganado el Parejas, Feria de San Fermín, Masters CaixaBank y Feria de San Mateo y acumula un 80% de victorias en partidos de parejas en 2021. ¿Cómo definiría este año para usted?

–No sabía el dato del 80% de victorias. Son buenos datos, porcentajes altos que es muy difícil de conseguir en profesionales. Contento porque estan saliendo las cosas y estamos trabajando para ello. Ese es el camino a seguir.

Las resultados de sus finales han sido muy contundentes. ¿Qué cree que es lo importante para qué salgan tan buenos partidos?

–En partidos así hay que salir a ganar y centrados hasta el tanto 22. Cualquier punto puede cambiar el rumbo o puede pasar cuaquier otra cosa. Siempre hay que estar al cien por cien. Igual algunas finales han sido duras al principio, pero luego los contrarios han dado el brazo a torcer.

Su última final fue el pasado domingo en San Mateo, que ganó 22-9. ¿Qué tal se encontró?

–Muy bien, muy contento. Ha sido mi primera Feria de San Mateo y han sido dos partidos muy complicados. La final fue mejor de lo que esperábamos, pero en la semifinal tuvimos que sudar de verdad.

Los últimos partidos que ha jugado han sido muy emotivos. La última txapela de Aimar y con el riojano Víctor ganando San Mateo.

–Me están tocando cosas especiales últimamente. He podido ayudar en todo lo que he podido a Aimar en su último campeonato y a Víctor en San Mateo para ganar. Víctor ha demostrado que tiene nivel de sobra para estar ahí arriba.

El sábado juega su último partido con Olaizola en el Atano III.

–Me hace muchísima ilusión que cuenten conmigo para un partido de despedida de Olaizola en San Sebastián. Intentaré ayudarle y a ver si lo hacemos bien como hemos hecho en el Masters.

¿Cree que está en su mejor estado de forma desde que es profesional?

– No lo sé. Llevo mucho tiempo que me siento a gusto. En los partidos de las últimas semanas me he visto muy bien. Estuve mal de las manos en verano, pero con más tacos y protegiendo mejor he podido seguir adelante. Estoy contento y con ganas de seguir trabajando.

Zabaleta golpea en el Labrit en la semifinal de San Fermín, que ganó con Peio Etxeberria. Foto: Iñaki Porto

¿Cuál cree que ha sido la clave de su gran rendimiento este año?

–La preparación física ha sido fundamental con mi grupo de trabajo de Ororbia y mi preparador físico Iñaki Barbajero. La constancia que he tenido también ha sido clave. Siempre que me respetan las manos, entreno varios días a la semana y eso suma para estar con confianza en los partidos.

¿El aspecto físico es en lo que más ha trabajado en los últimos años?

–Sí, no solo lo he trabajado en esta campaña. Llevo bastantes años trabajando bastante bien. Muchas veces los resultados no son inmediatos. Yo estoy muy contento con Iñaki Barbajero y el grupo que tenemos. Es lo mejor que puedo tener a día de hoy como entrenador y compañeros. Es de agradecer.

Ha dejado el listón alto para 2022.

–Me preparo para ganar cada partido, salir con confianza y hacer las cosas bien para volver a casa contento. Seguiremos en esa línea para intentar ganar los campeonatos y a ver si hay oportunidades en compromisos individuales para hacerlo bien ahí.

¿Lo intentará de nuevo en el Manomanista?

–Sí, aunque todavía queda mucho tiempo por delante. El año pasado me quedé con la espina clavada. No pude dar mi nivel en la semifinal sobre todo por cómo terminé las manos contra Darío. Primero me centraré en las parejas y si sale oportunidad lo intentaré en el mano a mano para poder hacerlo mejor.

Por todo lo que ha ganado, puede ser el rival a batir¿Siente más presión por ello?

– La verdad que no. En ese aspecto no me veo el rival a batir ni mucho menos. Sé que he conseguido muchas cosas. Intentaré otra vez lograr los campeonatos. Los rivales a batir son todos los pelotaris. Cada semana tienes un contrario diferente.