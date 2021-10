El Labrit acoge este sábado el primer festival con aforo completo y el bar abierto

El frontón Labrit se viste de gala este sábado para acoger la primera tarde de pelota sin restricciones desde el 7 de marzo de 2020. Ese día, Ezkurdia y Martija ganaron 22-16 a Jaka-Zabaleta en el Parejas y el frontón pamplonés colgó el cartel de no hay entradas.

Desde entonces, se han disputado 17 festivales: dos del Masters CaixaBank 2020, nueve del Campeonato de Parejas 2021, dos del Manomanista de Primera y la final de Promoción y los últimos tres de la Feria de San Fermín el pasado julio.

La Bombonera presentará la postal habitual de los sábados prepandemia. Las barras del bar estarán abiertas y los aficionados poblarán las gradas. De momento, hay gran disponibilidad de entradas para el festival de este sábado que comenzará a las 17.30 horas. Sin embargo, para la despedida de Aimar Olaizola el día 23 ya no hay ninguna butaca libre en el Labrit.

En el festival del sábado, la mitad de los pelotaris serán navarros: Agirre, Mariezkurrena II, Ezkurdia y Bakaikoa. arrancará con el duelo de parejas entre Artola-Aranguren contra Agirre-Mariezkurrena II. A continuación, llegará el duelo estelar de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio entre Joseba Ezkurdia y Mikel Urrutikoetxea. Por último, Bakaikoa y Zabala, del Cuatro y Medio de Promoción, cerrarán la tarde de pelota en el Labrit .

El cartel del festival del sábado lo encabeza el partido del Cuatro y Medio entre Joseba Ezkurdia y Mikel Urrutikoetxea de la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final. El que gane tendrá asegurada su plaza en la semifinal. Ambos llegan tras estrenarse con victoria su debut en la liguilla de cuartos, pero de maneras opuestas.

Urruti y Ezkurdia, durante la elección de material de este miércoles en el Labrit. Foto: Iban Aguinaga

Mientras Ezkurdia superó con autoridad a Unai Laso 22-9 en Alsasua, Urruti sufrió de manera inesperada ante Jaka después de ir ganando 21-5 el pasado lunes en Tolosa. Una falta de saque del delantero Lizartza con el 21-18 - tras un parcial de 0-13- alivió al vizcaíno que ya se veía contra las cuerdas.

Los dos pelotaris eligieron este miércoles en el Labrit las pelotas para el encuentro del sábado. Ezkurdia escogió material de 105,6 y 104,9 gramos y Urrutikoetxea separó dos cueros de 104,3 y 104,8 gramos.

"No fue un partido fácil, hubo muchos nervios", contó Joseba Ezkurdia acerca del partido ante Laso y añadió: "Le di vuelta enseguida y acabé con muy buenas sensaciones". El delantero de Arbizu aseguró que la clave fue "jugar a los pies y a la pared de Alsasua que es criminal".

Joseba Ezkurdia, pelotari navarro: "Quería jugar en el Labrit porque me siento muy a gusto y me encanta. Seguro que habrá ambientazo"



A Urruti le ve "muy bien" pese al susto que se llevó ante Jaka. "Le costó cerrarlo, pero está jugando agresivo como hacía tiempo que no se le veía, soltándole con rabia a la pelota", afirmó. Una segunda victoria le dejaría ya en semifinales en un "grupo muy duro en el que se puede clasificar cualquiera".

Ezkurdia fue protagonista del último partido de Cuatro y Medio que se ha jugado en el Labrit. Era el 2 de noviembre de 2019, la semifinal ante Jaka en la que se impuso 22-20 y acabó conquistando su segunda txapela de la modalidad en el Navarra Arena ante Altuna III. Y también jugó en el último festival en el que no había restricciones en marzo de 2020.

"Quería jugar en el Labrit porque me siento muy a gusto y me encanta. Seguro que habrá ambientazo". Para el navarro de Aspe, el regreso de los aficionados a los frontones "es una gozada".

Urruti afronta el segundo encuentro de la liguilla aún con el susto encima por los aprietos que sufrió ante Jaka. "Me faltó mantenerme centrado y cerrarlo. Al principio me vi cómodo y en la segunda parte me fui del partido y él arriesgó en el remate y en el saque y acertó", comentó sobre el partido en Tolosa.

El delantero de Záratamo recordó la final del Cuatro y Medio de 2015 que ganó a Irujo 22-20 tras ir perdiendo 10-20. "Cuando estás en la cancha pasan muchas cosas por la cabeza. Siempre se aprende de estas cosas, hasta el tanto 22 no hay que dar por ganado un partido", admitió. Pero se queda con lo bueno: "Lo importante era ganar".





Mikel Urrutikoetxea, pelotari de Baiko: "Jugar sin público era un poco triste, el pelotari agradece que haya ruido en el frontón porque le motiva"



El sábado tendrá un rival duro para lograr el pase a la semifinal. "Todos sabemos lo que juega Joseba en el Cuatro y Medio. Está en un gran estado de forma", declaró. Se conocen mucho y será "un partido bonito para los dos".

La última vez que visitó el Labrit fue en la Feria de San Fermín. Perdió la final, junto con Albisu, ante Peio Etxeberria-Zabaleta por 22-15. Ahora será distinto porque las gradas estarán llenas de aficionados: "Hemos jugado mucho tiempo sin público y era un poco triste. El pelotari agradece que haya ruido en el frontón porque le motiva".