Imanol López renuncia al Individual

Imanol López, finalista de la presente edición del Campeonato Individual de cesta punta y dos veces campeón de la especialidad (2017 y 2019) en seis finales, renuncia al mano a mano.

El zaguero de Zumaia, de 37 años, considera que ha sentido el "cuerpo justo" para una especialidad tan exigente como el Individual. "Este año he estirado el chicle y he podido llegar hasta la final, pero a partir de ahora me centraré en los campeonatos por parejas", reflexiona el poderoso pelotari guipuzcoano.

En 2019 ya fue Iñaki Osa Goikoetxea, trece veces campeón, el que optó por dejar de disputar el campeonato más especial del curso manista.



UN CAMPEONATO DURO

El puntista zumaiarra tuvo que sudar para vencer sus eliminatorias de cuartos de final y semifinal del Individual. En su primer choque, se impuso a Unai Lekerika, aunque estaba programado Xabier Barandika, que no jugó por contacto estrecho con un infectado por covid-19, en un encuentro en el que sacó a relucir sus recursos y su poder con pelota más lenta. Triunfó por 12-9 y 12-4.

En la antesala de la final, eliminó a Ludovic Laduche en dos jokos muy parejos (10-9 y 12-11). El de Getaria entró en la primera ronda y llegó a semifinales. Savia nueva.

Ya en la final, Aritz Erkiaga fue el verdugo del zaguero. El de Ispaster triunfó por 11-12 y 9-12.