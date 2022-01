Julen Martija: "Al principio me costó, pero con las tres victorias estoy con más confianza"

Tras algunas dudas iniciales, Julen Martija (Etxeberri, 24/5/1997) ha encontrado su sitio en el Campeonato de Parejas. La victoria ante Peña II-Albisu en la sexta jornada le sacudió de la presión y los nervios. Jokin Altuna y el zaguero navarro acumulan tres triunfos seguidos. "Necesitaba soltarme y hacer un partido bastante bueno", reconoce.

Admite que ser el compañero de Jokin Altuna le supuso una presión añadida y cree que le perjudicó. No obstante, se entienden bien y ha logrado revertir la situación y está "mucho mejor, con más confianza". Este sábado juegan su primer partido del campeonato en el Labrit: "Es el frontón que más me gusta, ya había ganas".

¿Cómo se está encontrando en el Parejas?

–Al principio me costó más adaptarme otra vez. Pero después de las últimas victorias estoy mucho más a gusto y entrenando mucho mejor. Estoy con más confianza.

Tuvieron un inicio con alguna duda, pero Jokin Altuna y usted van para arriba con tres victorias seguidas.

–Empezamos un poco justos. Sobre todo después de haber ganado a Peña II-Albisu ahí ya cogimos un poco de confianza. Ahora los dos últimos partidos hemos ganado y nos ha venido muy bien.

Tras ganar a Peña II-Albisu el pasado 26 de diciembre comentó que era el partido que necesitaba. ¿Qué le estaba faltando?

–Entrenando me sentía a gusto y me salían las cosas, pero luego llegaba al partido y no sé si por nervios o qué no salían las cosas como yo quería. No sé si también la presión me podía. Necesitaba soltarme y hacer un partido bastante bueno. Contra Peña II-Albisu hicimos un buen partido los dos y me vino muy bien porque me relajé.

En el partido anterior perdieron 22-4 contra Urruti-Aranguren. ¿Fue un punto de inflexión para usted?

–Los días siguientes fueron bastantes duros. Dijimos que teníamos que olvidarlo y seguir para adelante. El campeonato cambia mucho de una semana a otra y pensábamos en el siguiente partido (contra Peña II-Albisu). Ganarlo nos dio mucha confianza y ahora estamos mucho mejor.

"Está todo muy igualado en el Parejas, no hay que confiarse contra nadie y pueden pasar muchas cosas; Laso está jugando una barbaridad"



Ahora han empezado la segunda vuelta con victoria contundente ante una gran pareja como Irribarria-Rezusta. ¿Cómo afronta lo que queda de campeonato?

–De momento se ve bien la cosa. Estamos bastante arriba. Pero es verdad que estamos muchas parejas igualadas y está difícil. Hay que mirar a cada jornada y sumar puntos.

¿Cómo ve al resto de parejas?

–Veo parejas muy fuertes. Elezkano II-Zabaleta ya se está viendo cómo están. Laso-Imaz, con los mismos puntos que nosotros, están jugando un montón. Laso está jugando una barbaridad. Las demás parejas, aunque estén perdiendo, están haciendo buenos partidos. No te puedes confiar contra nadie.

Parece que Elezkano II-Zabaleta no aflojan, aunque han sido los únicos en ganarles.

–Es verdad que les conseguimos ganar, pero ahora en la segunda vuelta los partidos son diferentes. No hay que mirar lo de la primera vuelta.

La pelea por la segunda plaza está muy abierta.

–Está todo muy igualado, más que otras veces. En cuanto pierdes dos jornadas seguidas se te escapa esa segunda plaza. Pueden pasar muchas cosas y hay que mantener esta racha.





"Entrenando me sentía a gusto, pero luego llegaba al partido y por la presión o los nervios no me salían las cosas como quería"



Es la tercera vez que juega el Parejas con Jokin Altuna. ¿Qué tal se entienden?

–Me llevo muy bien y nos entendemos. Hablamos bastante y solemos estar bastante de acuerdo. Jugando nos entendemos bien. Él sabe lo que necesito y yo lo que necesita él. Juego muy a gusto con Jokin.

¿A la tercera puede ir la vencida?

–Eso sería lo ideal. Hay muchas parejas muy buenas y esto es muy largo. Todavía queda mucho, pero de momento las cosas van bien.

¿Siente alguna presión añadida por jugar con él?

–Ahora es verdad que estoy más tranquilo. Al principio igual sí que me hizo no estar al 100%. Al final juegas con el ganador del Cuatro y Medio, el pelotari de moda, y es un poco difícil jugar con esa presión. Me perjudicó un poco, pero ya me siento mucho mejor.

No han tenido ninguna de las ocho jornadas en el Labrit y ahora les vienen dos seguidas. Este sábado ante los colistas –Ezkurdia-Tolosa– y la semana que viene contra los líderes –Elezkano II-Zabaleta–. ¿Tenía ganas de jugar en Pamplona?

–Es el frontón que más me gusta. Juego muy a gusto, ya había ganas y encima cerca de casa. Estoy contento de jugar en el Labrit. A ver si podemos hacerlo bien.