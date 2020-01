2030: Navarra 100% digital

Hace ya tiempo que la transformación digital dejó de ser una opción. Hoy es ya un camino marcado que, en el ámbito de la Administración foral, cuenta ya con hitos conseguidos y con un horizonte a diez años hacia el que el Gobierno de Navarra está diseñando un horizonte. Guzmán Garmendia, director general de Transformación Digital, explicó ayer ante el Parlamento de Navarra parte del trabajo desarrollado en los últimos meses, así como las líneas maestras de la Estrategia Navarra 2030, que estará completada este verano.

"Navarra no está nada bien en transformación digital", explicó Garmendia, quien sí destacó el trabajo hecho por la anterior dirección general de Mikel Sagüés, especialmente en lo referido a la extensión de la banda ancha. "Han sido cuatro años ganados en este sentido", dijo Garmendia, quien señaló que el objetivo irrenunciable es que el 100% de la población tenga acceso a banda ancha en 2030. Hoy se ronda el 86%.

Garmendia reconoció en cualquier caso que "Navarra tiene una debilidad muy importante y es la madurez digital", ya que se sitúa "el tercero por la cola" en desarrollo tecnológico digital. E incidió en que "no es por la política fiscal" por lo que no se asientan más empresas tecnológicas en Navarra, y pidió "prudencia" a Navarra Suma, pues "repetirlo como mantra puede generar que estén remando en dirección contraria y no vengan" empresas por "afirmaciones falsas". Garmendia recordó que, entre 2011 y 2014, no se instaló ni un metro de banda ancha. "Yo estaba en ese Gobierno, de hecho duró un año, es el único trabajo del que me han echado", bromeó Garmendia, en referencia a la ruptura del pacto entre UPN y PSN. Ya más en serio, Garmendia recordó que hoy Navarra está acusando la paralización de las inversiones en TIC durante este periodo, algo que, según dijo, no sucedió en todas las comunidades. "No hablo ya de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Por qué se instalan las empresas en Valencia o en Málaga? Ya le digo yo que no es por la fiscalidad".

Garmendia recordó que Navarra cuenta con muy importantes beneficios fiscales en este sentido, así como con universidades que gradúan todos los años a alumnos cualificados en nuevas disciplinas. "También tenemos algunas empresas punteras en áreas como el reconocimiento fácil, pero tenemos que estudiar más a fondo por qué no se instalan o no surgen empresas en número suficiente", explicó en respuesta a Navarra Suma, "Todas las semanas nos llegan peticiones de alcaldes que quieren banda ancha, la tecnología es una herramienta contra la despoblación. No tenerla es hoy como no tener carreteras".

Por todo ello, explicó Garmendia, toca avanzar y toca hacerlo a toda velocidad, entendiendo que este es "un elemento fundamental de inclusión y de equilibrio territorial" y en el que el Gobierno quiere ser "catalizador de la sociedad". Uno de los primeros es posibilitar que en 2024 el gobierno foral tome sus decisiones "siempre" en base a datos y llegar a 2030 "con un Gobierno de Navarra cien por cien digital",

Garmendia reconoció que estas metas "son un sueño" y queda "mucho trabajo" para alcanzarlas, por lo que se han establecido diferentes etapas, la primera para 2024, cuando el objetivo es contar con un Gobierno "alineado e inmerso" en la Transformación Digital, con sensibilización de todos los departamentos, y la atracción de "empresas y talento a una Navarra que debe ser ejemplo transformador".

En cualquier caso, Garmendia avanzó que en estos dos próximos meses se espera contar ya con un "Manifiesto del Dato" en el que se acoten los términos éticos que afectan a este ámbito. La segunda fase tiene como horizonte 2030 y para entonces las metas son contar con una Administración cien por cien digital, con toda la población conectada. "En ello estamos" y, a falta de la Estrategia Digital Navarra 2030 que llegará en verano, su departamento trabaja con la designación de un "responsable TIC" por área, la implicación de los departamentos y la internacionalización de las acciones para tener referentes punteros.

apunte

Fin del DNI+PIN. Guzmán Garmendia dijo que se trabaja en la extinción del acceso con DNI+PIN, que "desde el punto de vista de seguridad es una medida que había que tomar de forma urgente porque no cumple el mínimo de seguridad"; en la lucha contra el fraude en Hacienda; en el análisis de imágenes de la N-121-A para reducir la siniestralidad; o en la reducción de gastos y costes en salud, dijo entre potros muchos proyectos apuntados.

Salud y otras áreas. La transformación digital afecta también a las tecnologías en Salud (prescripción farmacológica, movilidad de pacientes y profesiones, historia clínica integrada, ha dicho como ejemplo), a Hacienda o en Infraestructuras Tecnológicas (software libre, ciberseguridad, el II Plan de Banda Ancha, el 5G).