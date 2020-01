Los precios cierran 2019 en el 1,3% en Navarra, la comunidad donde más suben, impulsados por alimentos y transporte

Pamplona - El crecimiento económico sigue sin trasladarse a los precios, que encadenaron a finales de año tres meses de incrementos consecutivos, pero que siguen quedando lejos de sus valores habituales. En Navarra, que resultó en 2019 la comunidad más inflacionista, cerraron en apenas un 1,3%, medio punto por encima de la media nacional, impulsados por los alimentos y el transporte.

El pulso de los precios sigue en cualquier caso débil, como muestra el dato de diciembre, con descensos mensuales de una décima tanto en el indicador de Navarra como en el del conjunto del Estado, donde Funcas señalaba que el dato ha sido "inferior al previsto" por la desviación sufrida en energía y alimentos no elaborados, según Funcas. En el caso de la energía, Funcas destacaba la caída del precio de la electricidad, mientras que la inflación subyacente, que excluye estos productos, se mantuvo estable en el 1%. En total, la tasa media anual de 2019 se situó en el 0,7%, un punto porcentual por debajo de la de 2018 debido al comportamiento de los precios de los productos energéticos, por lo que la subida de la inflación fue inferior en el caso español a la de las pensiones, que se situó en el 0,9%.

El incremento de Navarra, superior, se debe sobre todo al comportamiento del transporte (5,8%) y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que suben un 3,2%. Crece también el ocio y la cultura (0,7%), en un escenario incrementos suaves que parecen corresponderse con el desempeño general de Navarra, la comunidad con la tasa de pro más reducida, algo que siempre se deja sentir en el consumo, y donde el crecimiento resultó más dinámico que la media.

El suave avance de los precios contrasta con las subidas sostenidas en los salarios, que, en el caso de aquellos que se encuentran regidos por convenio, subieron por encima del 2,4% el año pasado. A juicio de UGT, "estamos, por tanto, en una senda de recuperación del poder de compra de los salarios, brutalmente deteriorado en los años más duros de la crisis, que es preciso consolidar como elemento fundamental para impulsar, a través del consumo, el crecimiento de la actividad económica y la generación de empleo estable y de mejor calidad".

En este sentido, el sindicato consideró "imprescindible" que "se cumpla en todos los convenios colectivos sin excepción alguna el establecimiento de salarios mínimos de 1.000 euros al mes, tal y como recoge el AENC, un objetivo que se verá reforzado con el compromiso adoptado por el Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar el 60% de salario medio".

En la misma línea se expresaba CCOO, que reclamaba cambios legales: "Urge derogar las reformas laboral y de pensiones y mandar el mensaje a la población de que se pone fin al ajuste laboral que ha soportado".

apunte

Consumo o productividad. Cámara Navarra explicó que "pese a que en los últimos años Navarra ha crecido a tasas superiores al 2%, dicho crecimiento no se traslada a los precios, bien porque el consumo no se acaba de recuperar o bien porque la productividad no está creciendo de la misma manera". "No es previsible que el escenario de precios cambie mucho en 2020 salvo cambios en los carburantes", señaló el organismo.