Cristina Amorós: "El impacto ha sido generalizado, pero la recuperación será diferente según los sectores"

Son días frenéticos para las entidades financieras, que reciben cientos de llamadas de empresas y autónomos en busca de liquidez. También en Elkargi.

pamplona – Cristina Amorós, directora comercial de Elkargi en Navarra, destaca la apuesta que la sociedad de garantías ha hecho por facilitar líneas de liquidez a las pymes y autónomos de Navarra y advierte de que la recuperación económica no será tan rápida como algunos adelantaban hace unas semanas. ¿Qué les están transmitiendo las empresas y los autónomos de Navarra?

–Nos transmiten la situación tan crítica que se está viviendo, que viven todos y cada uno de ellos, por culpa de la dura crisis económica que ha aflorado, a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Siendo esta realidad dura, sobre todo nos transmiten la imperiosa necesidad de que les demos una respuesta urgente. El panorama económico es desolador y la agilidad, es clave. Las empresas necesitan una respuesta hoy, ahora€ Dentro de unas semanas, será demasiado tarde. Por ello en Elkargi estamos trabajando a destajo para poder dar respuesta rápida a las necesidades de las pymes y autónomos.

¿Era insostenible mantener la paralización económica casi total unos días más?

–Como entidad financiera no nos corresponde a nosotros valorarlo. Tenemos muy claro que lo principal, ha sido y es afrontar el reto sanitario. Una crisis sin precedentes que está obligándonos a adaptarnos a unas medidas, también, sin precedentes. Sin embargo y a su vez, es cierto que en esta coyuntura tenemos que dar pasos eficientes para que la crisis económica tenga el menor impacto posible. Ahí es donde hay que centrar todos los esfuerzos.

¿Cómo valoran las líneas de liquidez de la administración?

–Consideramos que era necesario poner en valor nuestra cercanía a las pymes y autónomos de la Comunidad Foral y por eso, desde el principio, propusimos al Gobierno de Navarra la necesidad de apoyarnos en el desarrollo de una línea de circulante COVID-19 que, además de ser la más competitiva que hay en el mercado para las empresas de aquí, puede ser en ciertos casos complementaria a las líneas ICO del Gobierno central. Consideramos que todo el apoyo que podamos dar al tejido empresarial va a ser necesario. Hemos lanzado con el Gobierno navarro una línea de 50 millones de euros de préstamos y también, otros 50 millones en carencias, para el aplazamiento del pago de los vencimientos de los préstamos que, las empresas que forman parte de Elkargi, tiene en vigor. Creemos que, ambas, son un buen primer paso. En función de la demanda existente podremos afrontar nuevos pasos.

¿Servirá la agilización de los ERTE para evitar una destrucción masiva y duradera del empleo?

–Entendemos que los ERTE, además de ser síntoma de lo grave de la situación, son medidas necesarias ante una realidad nunca antes vivida por nadie. Eso sí, confiamos en que esta crisis sea lo más coyuntural posible. Cuanto más coyuntural sea, mejor, porque servirá para poder empezar a crecer con más fuerza. Es cierto que el impacto de esta crisis ha sido generalizado en todos los sectores; de todas formas, según pasan la fechas, podemos empezar a ver que quizá, la recuperación pueda ser diferente entre unos sectores y otros.

¿Sería necesario retrasar el cobro de impuestos?

–Toda ayuda a los empresarios, así como a los autónomos, será bienvenida y necesaria para conseguir que los negocios que ahora tienen la persiana literalmente bajada, puedan subirla. Tan importante como poder abrir es mantener el negocio a futuro. Las medidas que vayan encaminadas a este objetivo son bienvenidas. La mayoría de las empresas de Navarra son pymes, son autónomos y ahí está la gran parte del empleo que se genera en nuestra Comunidad. Adoptar medidas para su viabilidad es adoptar medidas para defender el empleo de los navarros.

Se está hablando de una caída del PIB de hasta el 8%. ¿Ven una recuperación muy lenta?

–Hacer pronósticos en esta coyuntura no es nada fácil. En todo caso, tal y como he apuntado con anterioridad, considero que la recuperación puede ser diferente según los sectores. En cuanto a la recuperación, puede que quizá hoy ya no estemos hablando de una "v", como la gran mayoría vaticinaba hace unas fechas. En cualquier caso, pensemos en que tal vez sea una "u" y no otra figura o signo, de peor pronóstico. ¿En qué sectores están apreciando las mayores debilidades?

–El impacto ha sido generalizado. El sector industrial ha tenido un impacto muy importante, pero también lo han tenido el sector servicios y el del comercio. Los pequeños comercios. Ver las imágenes de nuestras calles, es desolador. Todos están en una delicada situación, esperamos que coyuntural. Diría que todos los sectores se han visto afectados, con la excepción de algunas empresas muy específicas y de base tecnológica o biosanitaria. El resto del tejido se ha visto afectado. A partir de esta circunstancia, la salida de cada una de ellas estará muy condicionada por su balance de hoy.

¿Qué puede aportar Elkargi a las empresas navarras en esta situación concreta?

–Desde la semana del 2 de marzo hemos trabajado con el Gobierno de Navarra y el gabinete que lidera el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, dos productos financieros que buscan dar respuesta a las necesidades de las empresas en esta coyuntura. Son dos "vacunas financieras" creadas desde las necesidades de las empresas. Ahora que no hay ingresos, las empresas necesitan liquidez para sus costes de estructura y, siempre que sea posible, poder aplazar el pago de sus préstamos. Con Elkargi, lo tienen. Así, para hacer frente a esta crisis, hemos puesto en el mercado los préstamos más blandos que hay en Navarra para pymes y autónomos, al euríbor + 0,5%, gracias a la colaboración público-privada, con Gobierno foral y Sodena. No sólo eso, las empresas que hoy ya tengan financiación con Elkargi, están obteniendo carencia de 12 meses en el pago de sus vencimientos a coste 0. Dos medidas fundamentales, para que nuestro tejido empresarial pueda afrontar esta inédita y muy difícil coyuntura, con algo más de oxígeno financiero.

¿Y a los autónomos? Muchos se quejan de que las entidades financieras aprovechan para hacerles contratar seguros...

–Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. De hecho, nuestros socios/dueños son las pymes y los autónomos. Somos una entidad creada por ellos y para ellos. Precisamente por eso, nuestra visión es la de que todos ellos nos vean como su aliado financiero. Elkargi nació gracias a ellos y para estar a su lado. Para acompañarlos en su nacimiento, desarrollo y consolidación. Por eso, desde nuestra posición, consideramos que no es de recibo que pueda haber alguna entidad financiera que pretenda sacar provecho de esta circunstancia. Si está ocurriendo, creo que quien lo esté haciendo, debiera revisar sus valores€

¿Hasta qué punto van a salir las empresas todavía más endeudadas y esto supondrá un riesgo futuro?

–Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y más para ayudar en esta difícil situación al tejido empresarial. Hemos trabajado para que la deuda que se les pueda originar en un período de 2 a 6 meses, pueda ser pagada en 5 años. Estamos aplicando carencias a cientos de empresas, financiación al euríbor + 0,5%... Consideramos que son unas condiciones excelentes y, por tanto, estos productos deberían ayudar a que la mochila futura de las empresas, no sea tan pesada.

