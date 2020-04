Los líderes de la UE acuerdan un fondo de recuperación sin fijar el montante

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea concluyeron la cumbre de este jueves sin grandes avances. El único aspecto positivo fue que avalaron crear un fondo de recuperación para ayudara los países a superar la crisis económica del coronavirus. No obstante, no se pusieron de acuerdo a la hora de fijar un montante ni sobre cómo se financiará ni tampoco si acabará ofreciendo créditos o ayudas a fondo perdido. Vistas las discrepancias, la alternativa ha sido encargar a la Comisión Europa que lo trabaje a fondo y presentar propuestas para el 6 de mayo.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reconocido en una rueda de prensa posterior a la reunión que este fondo de reconstrucción es "urgente y necesario" y, por tanto, debe contar con un tamaño "suficiente" como para ayudar a las regiones europeas y los sectores económicos más "golpeados".





#Austria is also ready to show solidarity to support the #recovery of our economies. We should do this through #loans A mutualisation of debt or #Eurobonds are not acceptable. We will continue to coordinate our position with like-minded countries. 2/2