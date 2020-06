ELA planta al Gobierno en la mesa de la crisis tras el pacto firmado con UGT, CCOO y CEN

pamplona – ELA no acudió a la mesa que reúne al Gobierno, UGT, CCOO, ELA y LAB, y la CEN para abordar la situación de la crisis provocada por el virus al considerar que el Ejecutivo "ha liquidado" este foro para "optar por el Consejo de Diálogo Social, donde solo participan UGT y CCOO, que no suman el 50% de la representación". ELA consideró "incomprensible" la decisión del Gobierno de "dejar de lado ese ámbito de negociación" y afirmó que el acuerdo suscrito en el Consejo de Diálogo Social "solo contiene ayudas directas, subvenciones y avales". "El pacto incluye la apuesta por impulsar el TAV, un proyecto ruinoso con un enorme impacto económico, social y medioambiental que va a hipotecar el futuro económico de Navarra", criticó. Además, aseguró que "el acuerdo renuncia a una reforma para corregir la fiscalidad insuficiente e injusta que rige en Navarra, no garantiza el mantenimiento del empleo y ni siquiera recoge una compensación para las personas afectadas por ERE, sino que se comprometen a intentar llegar a un acuerdo". ELA emplazó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios a "derogar el Consejo del Diálogo Social". Insistió en "una reforma fiscal urgente" y mostró su "disposición a acuerdos en una negociación más inclusiva y basada en contenidos reales".