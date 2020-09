Las ventas de vino D.O. Navarra aumentan un 16% en julio

David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la DO Navarra

David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la DO Navarra Cristina Jiménez

Las ventas de vino de la Denominación de Origen Navarra han aumentado en el mes de julio un 16%, lo que supone "el mejor comportamiento en este mes en los últimos cinco años".

En concreto, según ha informado la D.O. Navarra en un comunicado, durante el mes de julio se han comercializado alrededor de cuatro millones de litros de vino, de los que el 62% son tintos que de esta manera se convierten en los protagonistas del incremento.

Estas cifras hacen que julio de 2020 haya marcado "un hito" en las estadísticas de comercialización de la D.O. Navarra de los últimos cinco años.

Según han indicado desde la D.O. Navarra, la subida llega marcada por el mercado interior que ha visto incrementadas sus ventas en más de un 33%. Así, es el área 1 (Baleares, Barcelona sin A.M., Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona y Zaragoza) la que ha mostrado un mejor comportamiento seguida del área 6 que es el entorno natural de influencia de la D.O. Navarra (Comunidad foral y País Vasco). En ambas zonas, son los vinos tintos los que muestran un mayor dinamismo, seguidos por los rosados.

"El desconfinamiento, las vacaciones, la apertura de la hostelería y las terrazas de verano han propiciado un aumento de las ventas de vino de nuestra Denominación de Origen en el verano. Cumpliéndose las previsiones con las que contábamos en el Consejo Regulador. Ahora toca prepararse para trabajar duro y afrontar el embate del último trimestre del año", ha afirmado Javier Santafé, director gerente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra.

Según ha indicado, "este espaldarazo de la comercialización en julio ha provocado en los datos acumulados del año (de enero a julio) una cierta recuperación de la bajada que arrastran las ventas desde enero y lo llevan a un descenso del 15,5%". De esta manera, en 2020 se han distribuido más de 17 millones de litros de vino Navarra, el 70% de ellos en el ámbito nacional.

Desde la D.O. Navarra han explicado que "la crisis desencadenada por la pandemia internacional provocada por la Covid-19 ha resentido las exportaciones de vino durante todo el año".

"La grave situación ocasionada por el cierre de la actividad hostelera, uno de los principales canales de comercialización del vino y los problemas propios que lastraban al sector vinculados al Brexit y a los aranceles impuestos por los Estados Unidos, parece que se ven suavizados en el mes de julio", han detallado.