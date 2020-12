Unai Calleja, aprendiz de Volkswagen Navarra, entre los mejores del grupo en el mundo

Unai Calleja Monreal, villavés de 24 años, técnico en Chapa y Pintura (CIP Donapea) y en Electromecánica de Vehículos (CIP Chantrea y Donapea), ha sido reconocido con el premio al Mejor Aprendiz 2020 del Grupo Volkswagen.

El galardón ha sido concedido este año a cerca de medio centenar de jóvenes de 20 nacionalidades distintas. El navarro -especialista en Electromecánica de Vehículos por la Volkswagen Academy Navarra- trabaja actualmente en la nave de revisión final de la empresa.

El galardón al mejor aprendiz se concede todos los años a aquellos técnicos de Formación Profesional que han obtenido el mejor expediente en el curso de postgrado de especialización, impartido en las Volkswagen Academy de las distintas compañías del grupo en el mundo.

El premio reconoce así a los alumnos más destacados de la Formación Profesional Dual de las Academy por "el logro sobresaliente durante su formación en el Grupo Volkswagen", ha destacado la compañía en un comunicado.

La actual edición del Premio al Mejor Aprendiz ha sido la número 20 del Consorcio y la 8ª de la Volkswagen Academy Navarra. En convocatorias anteriores, la entrega de los certificados a los mejores aprendices se realizaba en la central del Grupo en la ciudad alemana de Wolfsburg.

Sin embargo, este año -debido a las condiciones impuestas por la pandemia-, la ceremonia de entrega se ha desarrollado de manera virtual, desde cada una de las compañías en las que se han especializado los estudiantes premiados. Posteriormente se ha completado con un acto local en cada planta, celebrado en Volkswagen Navarra el pasado viernes 11 de diciembre.

UNA "GRAN ALEGRIA"

Para Unai Calleja, el premio ha supuesto "una gran alegría y satisfacción personal", ya que, según ha recordado, "dejé mi puesto en Chapistería para poder seguir estudiando y formándome". "Me ha hecho una ilusión enorme que me valoren así en una empresa como Volkswagen Navarra, después de todo el sacrificio y esfuerzo que me ha supuesto continuar con mi formación", ha resaltado. En est sentido, ha agradecido el apoyo que ha recibido de su familia.

El premio, ha afirmado el villavés, le ha motivado todavía más para "seguir adelante en esta empresa y continuar formándome como hasta ahora".

Durante el acto de entrega en Volkswagen Navarra, Unai Calleja ha recibido la acreditación de manos del presidente de la compañía, Emilio Sáenz. En la celebración han participado también el director de Recursos Humanos, Kai Feuerherdt; el director de Producción, Miguel Angel Grijalba; el gerente de Revisión Final, Julio Zurbano; el gerente de Desarrollo y Estrategia de Recursos Humanos, Mikel Herrera; el responsable de Formación y Desarrollo, Alberto Lalana; el monitor de Unai Calleja durante el curso de especialización, Gonzalo Medrano; y el presidente del Comité de Empresa, Alfredo Morales.

La ceremonia interna se ha completado con una videollamada en la que Herbert Diess, presidente del Consejo de Administración del Grupo Volkswagen, Bernd Osterloh, miembro del Consejo de Administración y responsable del Comité de Empresa, y Gunnar Kilian, miembro del Consejo de Administración y responsable de Recursos Humanos del Grupo, han felicitado a todos los mejores aprendices de las plantas por su esfuerzo, dedicación y futuro en el Consorcio.

LOS MEJORES EXPEDIENTES DE FP

En la entrega del Premio, el director de Recursos Humanos, Kai Feuerherdt, ha recomendado a los alumnos de Formación Profesional en las ramas ligadas al sector del automóvil "que se esfuercen y destaquen, primero, en sus propios centros de FP, porque nosotros nos nutrimos de los mejores expedientes en las especialidades de Carrocería del Automóvil, Electrónica del Automóvil, Mecatrónica, Robótica y Automatización y Matricería".

Una idea que ha suscrito el gerente de Desarrollo y Estrategia de Recursos Humanos, Mikel Herrera, quien ha explicado cómo desde Volkswagen Navarra se apuesta por seleccionar a los mejores alumnos para que cursen en la empresa automovilística el último ciclo de su formación en centros de trabajo.

"Desde la Academy de Volkswagen Navarra escogemos un grupo de todos los centros. De este grupo extraemos a los mejores, quienes constituirán la promoción de aprendices. La elección de los mejores graduados de una u otra especialidad obedece en cada convocatoria a las necesidades que tengamos para ese año", ha explicado.

Según ha precisado Herrera, el caso de Unai Calleja "ha tenido un carácter bastante excepcional ya que el alumno dejó su puesto de trabajo en la nave de Chapistería de Volkswagen Navarra para seguir formándose en Electromecánica". "Cuando finalizó este segundo grado formativo volvió a otro puesto dentro de la fábrica. A los tres meses le propusieron continuar su formación en la Academy de Volkswagen Navarra, donde ha conseguido el mejor expediente de su especialidad y el Premio al Mejor Aprendiz", ha resaltado.