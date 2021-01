"Los sindicatos no flexibilizaremos nuestra postura respecto a los ERTE"

El máximo responsable de Comisiones Obreras espera que la semana próxima ya se haya firmado el acuerdo para ampliar los ERTEs, al menos, hasta que se mantenga el estado de alarma, y en los mismo términos que la actual prórroga.

"Los ERTE han ayudado a que no se haya disparado el desempleo por encima del 20 %" ha destacado Sordo en una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca. El secretario general de CC.OO. también ha asegurado que hay que "restringir la economía" ante la tercera ola o se acabará con "restricciones más serias". Para Sordo la vacunación va a ser clave para retomar cierta normalidad.

PENSIONES

Unai Sordo no entiende que el Gobierno español esté planteándose ampliar el cálculo de cotización de 25 a 35 años tal y como se filtraba hace unas semanas. El secretario general de CC.OO. ha destacado que esta posibilidad ni siquiera ha sido debatida en el seno del Pacto de Toledo. "No es una medida procedente. Reduciría la media de las pensiones. No tiene ni pies ni cabeza porque con las vidas laborales actuales, habría gente que llegaría a la edad de jubilación sin los 35 años cotizados".

Sordo también se ha referido a la otra cuestión que separa a los socios del Gobierno español, para destacar que los sindicatos no van a renunciar a que a lo largo de este año se suba el Salario Mínimo Interprofesional.