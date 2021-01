La electricidad se dispara un 75% en quince días

pamplona – El precio de la electricidad se ha disparado un 75% en la primera quincena del año en el mercado mayorista español en medio de una tormenta perfecta desencadenada por el temporal, menor aportación de las renovables, precios del gas y del CO2 en máximos y un menor aprovisionamiento. Desde que arrancó el año, el precio de la electricidad se ha situado de media en 72 euros/MWh pero algunos días ha batido récords en el mercado mayorista.

El viernes 8 de enero, en pleno paso de la borrasca Filomena, el precio de la electricidad para el día siguiente marcó los 94,99 euros/MWh, el segundo más alto en la historia. Y hace una semana, ese mismo día el precio de la electricidad en Japón superó los 1.200 euros/MWh.

Coincidiendo con el temporal de frío y nieve que ha azotado fundamentalmente el centro peninsular, el precio de la electricidad se ha mantenido en unos niveles que no se veían desde hace años, aunque para hoy sábado ya se han abaratado más de 13% hasta los 67 euros/MWh. Pese a esta escalada, a mediados de abril los precios mayoristas estaban por debajo de los 10 euros/MWh e incluso hace unas semanas, el 25 de diciembre, el coste medio diario de la electricidad fue 16 euros/MWh gracias al récord de producción eólica de esos días.

De prolongarse los altos precios, las empresas con contratos eléctricos indexados en su totalidad al mercado mayorista que tengan un consumo similar al de hace un año notarán una subida del 35% en su recibo de la luz, advierten desde ASE. Para los consumidores medios, el director de la compañía Próxima Energía, Jorge Morales de Labra, apunta a un encarecimiento de la factura de la luz de un 30% respecto al año anterior.

Cabe recordar que en la tarifa regulada, el PVPC, el precio del mercado de la electricidad supone el 35% del total (el resto es el pago de las redes, incentivos a renovables e impuestos), con lo que la subida afecta solamente a esa parte del recibo.

Han sido muchos los factores que han propiciado este encarecimiento. La borrasca Filomena, que ha dejado nevadas históricas y una bajada récord de temperaturas, y ha elevado un 7% la demanda eléctrica. Precisamente, el pasado fin de semana de intensas nevadas no hubo apenas producción solar porque los cielos estaban cubiertos.

La aportación de la generación eólica, que como otras renovables permite abaratar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, también fue inferior. Sin embargo, gracias a su aportación, que durante la borrasca ha sido de un 30,8% de la demanda, el precio de la electricidad no ha subido aún más.

Además, la hidráulica, a pesar de las nevadas, no ha tenido capacidad de suministrar al mercado tanto como para bajar el precio, ya que la mayor parte de la nieve no se ha derretido y el agua no ha llegado a los embalses.

Con este panorama, los ciclos combinados de gas han ganado protagonismo en el mix de generación eléctrica, elevando el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Y es que, si hace nueve meses estaban en mínimos, los precios del gas están ahora en máximos, al igual que el precio que se paga por las emisiones de CO2, que supera los 35 euros por tonelada.

las claves

Dependencia del gas. España tiene menor cantidad de gas almacenado y depende más del aprovisionamiento por barco que otros socios europeos.

Polémica política. La subida de la electricidad ha desatado la polémica, incluso dentro del Gobierno de colación, a raíz del IVA de la electricidad, que Podemos llevaba en su programa, o la creación de una energética pública.

Inacción de Competencia. Por el momento, y como ocurrió con las subidas en el mercado mayorista de 2013 y 2017, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) estudia actuaciones mientras que el Ejecutivo habla de un "colchón" para mitigar las subidas.