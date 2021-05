Ábalos plantea un peaje en carreteras "testimonial y sin afán recaudatorio"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado que, a la hora de implantar un sistema de pago por uso en la Red de Carreteras del Estado, el Gobierno "lo plantearía de un modo casi testimonial, más por principio de responsabilidad que por afán recaudatorio".

Ábalos ha afirmado que el precio que ha pensado el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha sido como mínimo un tercio más barato" que el que barajó Mariano Rajoy en febrero de 2018, de 246 euros anuales por turismo y 7.066 euros por camión, según el informe que encargó a la empresa estatal Ineco.

El ministro se ha referido a este asunto en la sede de su departamento, donde ha presentado junto a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los ámbitos de movilidad y agenda urbana.

Tras reiterar que la medida no saldrá adelante si no cuenta con el apoyo parlamentario que requiere la reforma legal correspondiente, Ábalos ha apelado al acervo comunitario de "quien usa paga, igual que quien contamina paga", con independencia -ha dicho- de que sus compromisos con el sector de transporte son "plenamente vigentes".

El ministro ha hecho hincapié en que todos los países de la Unión Europea aplican un sistema u otro de pago por uso de autovías, mientras que "aquí no tenemos nada" para el mantenimiento y conservación de lo que es la mayor red de alta capacidad de Europa.

"Lo que es inconcebible para Europa es que tengamos la principal red de alta capacidad y que curiosamente no se pagan en su mayoría y que estemos pidiendo fondos para infraestructuras y no saquemos rentabilidad de las inversiones que hemos realizado ya", ha argumentado.

Ábalos, que ha admitido que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese planteamiento, ha recalcado que lo que le "irrita profundamente es que sea imposible, por la actitud de algunos, introducir ningún debate de política pública en este país".

En esa línea, ha reprochado al PP que no quiera debatirlo y que haya recurrido "a lo fácil, que es apuntarse al no, porque todos queremos no pagar", aunque en su opinión hay que pagar "cuando uno cree que es una cuestión de razón, de justicia, de sensatez y de lógica".

"Me parece muy irresponsable porque algún día querrán y podrán gobernar y se van a enfrentar al mismo problema con el que se enfrentaron en 2018", ha advertido a los 'populares'.