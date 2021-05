El reto de la transformación digital en las empresas

Tres pilares sustentan la transformación digital en Navarra: la conectividad, la inclusión y la transformación digital de la Administración. El próximo semestre el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra va a presentar el Plan de Inclusión y Capacitación Digital, elemental dentro de estas líneas básicas. Su consejero, Juan Cruz Cigudosa García, insiste en que resulta "esencial cerrar el círculo digital" en la Comunidad Foral.

Así lo ha remarcado durante su intervención en el debate Transformación digital de las empresas, organizado por DIARIO DE NOTICIAS, y patrocinado por Oreka IT, en el que ha colaborado el Gobierno de Navarra, a través de su departamento. Este evento se enmarca en el Día Mundial de Internet y de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que se conmemora hoy.

Cigudosa persiste que "todas las empresas y personas deben tener las mismas oportunidades de desarrollo". En esta jornada también ha participado Guzmán Garmendia, director general de Telecomunicaciones y Digitalización, y representantes de diferentes empresas que han analizado y puesto en valor la transformación digital en sus respectivos sectores: Iraitz Pérez de Goldarazena (Oreka IT); Miguel Gallardo y Ana Samanes (Rockwool); y Koldo Pérez (Cinfa).

Herramientas de gestión

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa.

Todas las semanas, los empleados de una empresa de vending cubren las mismas rutas sin alterar los días de visita a sus clientes. La compañía obtiene beneficios y no detecta amenazas para su modelo de negocio, que no ha variado en 20 años. Sin embargo, si las máquinas recopilaran información sobre su actividad, esta organización optimizaría los itinerarios, reduciría huella de carbono y ganaría en eficiencia. El director general de la consultora SAP Oreka IT, Iraitz Pérez de Goldarazena, expone este ejemplo para mostrar al tejido empresarial navarro que existen "amenazas invisibles" que no deben obviarse. "Igual la empresa que pondrá en riesgo ese negocio de vending no se ha creado todavía. Sin embargo, en cuanto surja y entre al mercado se convertirá en un competidor peligroso", resalta Pérez de Goldarazena.

Iraitz Pérez de Goldarazena, director general de Oreka IT.

El director general de Oreka IT manifiesta que "los principales problemas en Navarra para avanzar en la transformación se hallan en esas amenazas invisibles y en la falta de conciencia digital y en la resistencia de las personas al cambio. El factor humano frena, porque no quiere salir de su área de confort para aplicar nuevas prácticas que mejoren sus empresas".

Reitera que "la conciencia digital no puede quedarse en el departamento de IT sino debe adquirirse de manera trasversal en toda la compañía".

En estos procesos de transformación también cumplen un papel relevante las herramientas de gestión. "En una primera fase la empresa trabaja su competitividad; y en una segunda, afronta la progresión del negocio para llevarlo a niveles más inteligentes".

Iraitz Pérez de Goldarazena repite que "las organizaciones deben optimizar con tecnologías los procesos para mejorar la relación con sus ecosistemas (clientes, proveedores y consumidores)". De esta forma, una empresa que se transforma digitalmente puede almacenar y procesar información de sus ecosistemas infinitamente superior a la obtenida hace una década y si la utiliza de manera adecuada, será más inteligente. "El tejido industrial de Navarra necesita invertir en estas herramientas de gestión para favorecer su competitividad, ya que si no lo hace, lo van a realizar otras organizaciones", remarca este profesional. Por ese motivo, las empresas deben afrontar la realidad cambiante en la que están sumidas para consolidarse en sus mercados por medio de herramientas que perfeccionan los procesos de negocio. "Con esas tecnologías mejorarán los productos y servicios, las ventas, y las relaciones con los clientes y las personas, entre los objetivos". El director general de Oreka IT reitera que "el concepto de transformación digital no es nuevo, y que se encuentra a diferentes velocidades según las compañías", por lo que queda mucho por trabajar.



Construcción / Rockwool

La construcción afronta la transformación digital, pero a una velocidad menor que otros sectores. La multinacional danesa Rockwool, dedicada a fabricar y comercializar lana de roca con una planta en Caparroso, se encuentra en este proceso con la implicación de toda la plantilla amoldada a la formación on line, ya que la mejora continua forma parte de su ADN. A diferencia de lo que ocurre en su sector, esta compañía quiere ir siempre "un paso adelante sobre el resto porque la transformación digital resulta algo básico y se incorpora a la estrategia empresarial", definen.

Miguel Ángel Gallardo, director de la unidad de negocio de Rockwool en España y Portugal.

El director de la unidad de negocio de Rockwool en España y Portugal, Miguel Ángel Gallardo, destaca que "los millennials, que ya han pasado la barrera de los 40 años, deciden en los estudios de Arquitectura y demandan la digitalización". Petición a la que responde esta compañía con la transformación de los procesos internos y productivos, y de las relaciones con proveedores y clientes, "porque todo ello aporta valor", resalta.

El sector también muestra preocupación por el medio ambiente, y en este ámbito Rockwool trabaja con herramientas digitales para estimar el impacto ambiental de todos los materiales que se utilizan en un edificio. "Actualmente se puede medir la huella de carbono y el ciclo de vida de los productos usados en los proyectos constructivos", cuenta.

Han introducido la tecnología en sus procesos productivos mediante la visión artificial, los algoritmos, la automatización y la robotización.

La compañía también cuida la relación con clientes y consumidores y para avanzar en afianzar su fidelidad han trabajado la inteligencia artificial y el big data para adaptar sus respuestas a las necesidades de las personas en plataformas como la web, que ha rediseñado, y las redes sociales. Ha potenciado el ecommerce (comercio electrónico) para mejorar el servicio y gestión de pedidos a los clientes las 24 horas al día durante toda la semana.

Ana Samanes, project manager de Logística en Rockwool Peninsular, recuerda que la empresa invierte en transformación digital en todas las áreas, y para ello expone varios ejemplos que pueden servir a las organizaciones de este sector.

Ana Samanes, project manager de Logística de Rockwool Peninsular.

En la planta de Caparroso, los camiones que cargan los pedidos llevan incorporados GPS para que el cliente final conozca de manera transparente en todo momento dónde se encuentra su mercancía, además de optimizar los kilómetros del trayecto con la consiguiente disminución de combustible y su menor impacto en el medio ambiente, y la reducción del tiempo de descarga en las obras.

La factoría navarra también se ha comprometido a reducir el consumo de papel, y para ello elaboran albaranes digitales para los chóferes y clientes; y prácticamente han desaparecido las facturas físicas por las herramientas de gestión que tienen instaladas.

En su departamento de Recursos Humanos usan la plataforma cloud, y con el objetivo de potenciar la comunicación entre la dirección y la plantilla de la planta de Caparroso, Rockwool ha lanzado una aplicación. "En ella se forman grupos de trabajo y de equipo, porque la transformación digital debe planificarse y mejorar, y para ello la empresa necesita una buena comunicación porque el cambio afecta a todas las personas que componen la organización ", recalca Ana Samanes. Rockwool insiste en que este proceso debe "afrontarse con sentido", además de monitorizarlo para evaluar los resultados.



Sector farmacéutico / Cinfa

Administración, sectores y sociedad ya se han familiarizado con dos palabras clave para esta cuarta revolución: transformación digital. Sin embargo, Koldo Pérez, IT manager de Cinfa, confiesa que no le gusta ese término, porque supone "no estar y tener que cambiar". Él prefiere hablar de "la adaptación a la era digital mediante el análisis de las necesidades de los clientes y de los consumidores". Koldo Pérez rememora que hace 50 años los farmacéuticos elaboraban en sus boticas las recetas a sus clientes y daban mucha importancia al trato personalizado. "Eso ha evolucionado pero este tipo de relación tan humanizada suele ser incompatible con la tecnología. Por ese motivo, el sector de la salud, que es muy constante, reacciona más lento al cambio".

Koldo Pérez, IT manager en Cinfa.

El IT manager en esta compañía incide en que "la transformación digital consiste en solucionar los problemas y a adecuarse a la nueva realidad mediante la tecnología u otras herramientas". En este contexto, cree necesario afrontar "una transformación mental de las personas, además de cambios en los procesos de producción o de tecnologías de la información y comunicación".

En el caso concreto de su empresa, Pérez deja claro que "Cinfa no ha abordado un proyecto de transformación con nombres y apellidos sino que afronta una adaptación continua a los cambios desde hace muchos años, al escuchar las necesidades de los clientes y al analizar los procesos internos para mejorar las posibles soluciones, apoyados en la tecnología en cada momento". Como ejemplo, recuerda que este laboratorio farmacéutico implantó hace 26 años portátiles en las redes de los comerciales y empezó a eliminar el uso del papel. "Estamos construyendo una planta en Olloki en la que analizaremos todas las tecnologías innovadoras: desde robótica avanzada, identificación digital en productos hasta sensorización, para una vez aplicadas en esa nueva factoría, puedan distribuirse en el resto de centros de producción", detalla. A todo esto incluye las herramientas que favorecen conocer mejor al cliente: "Analizamos datos en el entorno SAP y usamos algoritmos de inteligencia artificial", cuenta.

Este profesional confiesa que para Cinfa, el teletrabajo no supuso ningún obstáculo durante la pandemia, ya que lo tenían activado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, al hacer un mayor uso del modelo remoto, la compañía farmacéutica ha incidido más en la ciberseguridad. "Hemos externalizado el servicio a una empresa que está las 24 horas, los siete días de la semana, porque ya dicen que hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ataca y aquellas que lo pueden padecer", concluye.

Plan Navarra 2030

La Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización, encabezada por Guzmán Garmendia, presentó el pasado octubre la Estrategia Digital Navarra 2030, alineada con el Plan España 2025. "La Administración debe ser el catalizador de este cambio y ofrecer ayudas a las empresas, pero no solo económicas sino de acompañamiento para afrontar esa transformación", detalla. De los diez objetivos propuestos, seis atañen a las empresas.

Guzmán Garmendia, director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra.

Garmendia repite que el Ejecutivo navarro debe tomar decisiones en base a datos para ofrecer opciones personalizadas a las organizaciones, en materias como impuestos o servicios, etc. Además, deben trabajar para situar a la Comunidad Foral como líder de la digitalización en la industria y apoyar a las empresas en su conectividad. "Tanto Rockwool como Cinfa tendrán que trasladar su tecnología al 5G, por ejemplo, y Navarra debe estar ahí para apoyar este reto", adelanta. El director general de Telecomunicaciones y Digitalización advierte de que "la conectividad debe alcanzar el 100% del territorio y que todas las empresas deben acceder al 100% de los servicios digitales". En su carrera por el liderazgo, la Comunidad apoyará a empresas tecnológicas y tiene que ser atractiva para atraer compañías de otros lugares. Pero, Garmendia observa un obstáculo a combatir: "El freno se encuentra en las personas, por su resistencia al cambio. Hay que fomentar la inclusión y capacitación".

Garmendia considera que "Navarra está trabajando la banda ancha y el 5G" y que los sectores estratégicos de la S3 son susceptibles de digitalizarse. En este escenario apunta la importancia de la ciberseguridad y el positivo impacto medioambiental que supone la digitalización al reducir emisiones. "Esto tenemos que hacerlo entre todos", reitera.