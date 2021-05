Las criptomonedas rebotan y registran subidas de hasta el 20%

El precio de las criptomonedas ha rebotado este jueves después de las fuertes caídas de los días anteriores, registrando alzas de hasta el 20% en torno a las 15.00 horas, si bien posteriormente han atenuado su ascenso.



En concreto, a las 17.00 horas el bitcoin subía un 10,5%, equivalente a 3.976 dólares, y se situaba en los 41.551 dólares (34.014 euros), en tanto que el ethereum se revalorizaba un 11,43%, equivalente a 295 dólares, y se situaba en 2.904 dólares (2.377 euros).



No obstante, aunque ambas criptomonedas coticen con alzas superiores al 10%, llegaron a subir en torno a las 15.30 horas hasta los 42.291 dólares (34.291 euros) el bitcoin y los 2.983 dólares (2.442 euros) el ethereum, respectivamente, aupadas por una publicación en Twitter sobre dogecoin del consejero delegado de Tesla, Elon Musk.





How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V