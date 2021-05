¿Invertir en bitcoins o en otras criptomonedas?

HEMOS hablado en estas mismas páginas sobre la tecnología blockchain, que es la que soporta el funcionamiento de los bitcoins, y siempre hay muchas expectativas que por los comentarios y correos electrónicos que recibimos no acaban de quedar satisfechas. Por un lado los expertos siempre arremeten en el eterno debate huevo-gallina que aquí se traduce en qué fue antes si el bitcoin o la tecnología Blockchain.

Los especuladores siempre quieren saber si hay que invertir en bitcoins o en algunas otras de las criptomonedas que hay en el mercado. Y, por último, la mayoría de los lectores se preguntan si todo esto es legal, si va a llegar a buen puerto y en su día a día en que le puede afectar. A colación de la noticia de la compañía de Elon Musk, Tesla, en la que a partir de hoy ya no aceptan pagos con bitcoins, vamos a tratar de averiguar cuáles son las verdaderas razones de todo ello.

Hasta hace poco el idilio entre Elon Musk y bitcoin parecía una apuesta clara por las criptomonedas. Quizá no lo sepas pero en su inicios fue el fundador de la empresa de pagos PayPal por lo que saber y experiencia en este tipo de temas financieros no le faltan. Con el anuncio de Tesla de la compra de 1.500 millones de dólares en bitcoin, el valor de cotización subió como la espuma en lo que parecía el respaldo definitivo por parte de una gran compañía tecnológica. Pero de pronto y, cómo no, en Twitter, se anuncia que no van a aceptar pagos en bitcoin. En su comunicado dejan claro que creen en el futuro del bitcoin, pero no en el presente por "el uso de combustibles fósiles para el minado y las transacciones de bitcoin, especialmente carbón". No van a deshacerse de su inversión sino que animan a que los desarrolladores busquen fórmulas para que el minado y las transacciones de la cadena de bloques sean más sostenibles.

Hacer que el blockchain o el bitcoin funcionen, se calcula que tiene un gasto de 150 Twh según un estudio de la Universidad de Cambridge, que puedes consultar en tiempo real en https://cbeci.org/. En Noruega, Suecia o Países Bajos su consumo anual es menor que el de soportar toda la red de transacciones de bitcoin. El problema es que las granjas de servidores que en la actualidad están minando para dar este soporte, se encuentran en países como China cuyas fuentes de energía provienen de forma mayoritaria del carbón, que está prohibido ya en muchos países occidentales. La discusión sobre este consumo y sobre el coste que puede tener, por ejemplo, producir un automóvil siempre surgen entre los que alaban las ventajas y los que no creen en las criptomonedas.

Ahora mismo es económicamente imposible hacer que los proyectos blockchain que usan las redes públicas sean rentables y por tanto tienen que replantearse el funcionamiento, el consumo y sobre todo la formación a la sociedad para que entienda las grandes ventajas que tiene la adopción de esta tecnología. Tesla no ha tirado la toalla, es importante fijarnos en que están a la espera para poder usar en breve "otras criptomonedas que usen menos de un 1% de la energía que consume bitcoin en sus transacciones". Si me vas a preguntar si tienes que invertir en bitcoin no cuentes conmigo, no es de mi negociado. Pero si lo que me preguntas es si la tecnología blockchain y el bitcoin tienen futuro, te diré que quizás no con esos nombres pero sí con el mismo concepto, veremos más casos de éxito que fracasos.

