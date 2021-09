El presidente de VW Navarra dice que la fábrica cuenta "con las máximas garantías para el futuro"

El nuevo presidente de Volkswagen Navarra ha roto su silencio. Markus Haupt, que cumple un mes en la fábrica tras relevar a Emilio Sáenz, se ha enviado una carta a los trabajadores en la que asegura que la planta encara el futuro con las "máximas garantías".

"Desde mis anteriores responsabilidades en la marca y el grupo, he podido constatar el gran y merecido prestigio del que goza Volkswagen Navarra por sus elevados niveles de productividad y calidad", asegura Haupt en la carta. En ella recuerda que la reciente obtención del prestigioso Automotive Lean Production Award no hace sino corroborar esta realidad. "Pero pese a ello, no habréis sido ajenos en las últimas fechas al ruido mediático que cuestiona el futuro de la fábrica. Os pido serenidad y confianza. Estoy convencido de que si permanecemos unidos y continuamos trabajando con los mismos niveles de excelencia que hemos mantenido hasta la fecha, encararemos el futuro con las máximas garantías", añade.

Haupt recuerda que el futuro empieza este próximo lunes 27 de septiembre con el inicio de la producción en serie del Taigo. Un lanzamiento, dice, "para el que, tras un excelente trabajo en equipo", la fábrica "está más que preparada".

"Vivimos tiempos convulsos. A las dificultades que afrontamos por la pandemia, se une en los últimos meses el problema de la escasez de semiconductores, que compromete a toda la industria del automóvil. Nuestra fabrica también se ha visto afectada, pero el esfuerzo y flexibilidad de toda la plantilla nos ha permitido fabricar el mayor número de coches posible: ¡gracias a todos!", dice.

El directivo aborda así con estas líneas la situación de la planta, que afronta el reto de transformarse para poder fabricar a partir de 2025 los modelos eléctricos pequeños de VW, conocidos ahora como ID1 e ID2. La planta debe afrontar para ellos inversiones millonarias en su línea de montaje, que seguirá atendiendo modelos de combustión tanto para el mercado europeo como para otros continentes con unos planes de descarbonización más lentos.