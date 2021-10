Fluitecnik recibe un premio por su trayectoria empresarial

Fluitecnik, empresa navarra con más de 200 trabajadores repartidos entre España y China, ha recibido el premio El Suplemento 2021 en reconocimiento a su trayectoria corporativa.

Creada en Pamplona en el año 1990 como empresa suministradora de componentes neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, la firma dirigida desde 2018 por Joseba Pérez Trullós ha ido creciendo y diversificándose y cuenta con una cartera de más de 1.500 clientes.

"No estaríamos hoy aquí si no fuera por el compromiso y el buen hacer de toda la plantilla", dijo su director. "No se puede mejorar ninguna empresa si no se tiene en cuenta a las personas que allí trabajan", añadió.

Pocos años después de su creación, la compañía decidió apostar por las energías renovables, tanto solar como eólica. Durante los años 2007 y 2008, Fluitecnik incorporó diferentes centros productivos de suministro y comercialización de grupos y componentes hidráulicos en España, India y China.

La empresa navarra de componentes hidráulicos y de refrigeración para aerogeneradores factura más de 80 millones de euros, de los cuales, más del 50% procede del negocio que desarrolla en el exterior.

En la actualidad, la plantilla de Fluitecnik es de 130 personas en España, 80 en China y tiene un Acuerdo de colaboración con Wheels India Limited (el mayor fabricante indio de componentes para la automoción) en India. Opera a través de dos divisiones, Fluitecnik Industrial y Fluitecnik Eólica.