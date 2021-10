El bitcoin supera sus máximos históricos y sube hasta los 55.411 euros

La criptomoneda más conocida, el bitcoin, ha superado este miércoles sus máximos históricos de abril al subir hasta los 64.405 dólares (55.411 euros), animada por el lanzamiento de un ETF de futuros del activo y por las últimas publicaciones en Twitter del consejero delegado de esa red social, Jack Dorsey.



La criptomoneda alcanzó dicho precio de madrugada, pero se ha desinflado posteriormente y a las 12.15 horas se vendía a 63.980 dólares (55.048 euros), un 3% más que el día anterior. Ethereum, por su parte, también cotizaba al alza y a esa misma hora se situaba en los 3.862 dólares (3.322 euros), un 1,9% más que el día anterior y aún lejos de sus máximos de mayo.



La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aprobó recientemente la cotización de un ETF de futuros de bitcoin, un vehículo que debutó ayer con subidas de casi el 5%. A esta noticia se suman las publicaciones en Twitter del consejero delegado de esta red social, Jack Dorsey. Este tuiteó los números 705742 el martes, sin ninguna explicación adicional, pero que hace referencia a un bloque de bitcoin que ha sido minado.





El analista de IG Diego Morín ha explicado que si consolida los 65.000 dólares (euros), podríamos tener un nuevo recorrido alcista en el bitcoin, aunque no ha señalado hasta dónde podría subir. Asimismo, ha recordado que las criptomonedas "se encuentran pendientes de laante las continuas prohibiciones, especialmente con el bloqueo de pagos con criptodivisas, algo que por ahora obvian las manos fuertes".El estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos, explicó en un comentario remitido el martes que "el fuerte repunte de los precios de los criptoactivos y la aprobación de facto de la SEC de un ETF de futuros de bitcoin ha centrado la atención en las formas de obtener exposición a este sector en la inversión" en referencia al nuevo ETF.No obstante, no todas las opiniones sobre el vehículo son positivas.ha explicado en un comentario que podría ser "un caballo de Troya" para los inversores que quieren entrar en el mundo cripto."El mundo cripto esperaba la aprobación de un ETF pero no de futuros, sino de 'spot'. Esta. Es más fácil y ventajoso entrar directamente en un 'exchange', preferiblemente descentralizado, y comprar bitcoin con un click, pagando una comisión infinitesimal", ha incidido.