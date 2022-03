245 camiones protestan por el centro de Pamplona

Unos 245 camiones han vuelto a protagonizar una nueva protesta en el marco del paro que comenzaron el 14 de marzo.



Al igual que hace una semana, las cabezas tractoras han protestado por el centro de Pamplona, una marcha organizada por Tradisna, una de las asociaciones que apoya este paro en contra de la subida de combustibles y otras reivindicaciones históricas.





CHIVITE: "LAS CONDICIONES DEL SECTOR SON DURAS"

LA MEDIDA DE 500 MILLONES NO ES SUFICIENTE

Las bocinas de estos vehículos se han dejado notar durante el recorrido, que ha comenzado en la Ciudad del Transporte, y ha entrado a Pamplona por la avenida Zaragoza, plaza Príncipe de Viana, Merindades y Baja Navarra, ante la mirada de los viandantes. Algunas personas han aplaudido a estos profesionales. La camionada seguirá por la rotonda Bizcarmendía, Arre, P30 y la AP-15, de regreso ya a la Ciudad del Transporte.En mañana de este martes,ha realizado unas declaraciones sobre esta problemática: "El paro del sector del transporte está afectando, VW Navarra tuvo que parar este lunes y ha podido reanudar este martes la actividad, y está afectando a muchas empresas de la comunidad".Chivite ha realizado estas declaraciones en Tudela durante una reunión con alcaldes. "No solo es un tema de combustible sino también de mejorar sus condiciones laborales", ha remarcado. La presidenta ha reiterado que "este sector está compuesto por muchos autónomos que no tienen capacidad de negociar con las empresas que prestan sus servicios. Esta situación viene de lejos, las condiciones de trabajo son duras y existen problemas para encontrar personal que cubra rutas, sobre todo internacionales".Ha repetido que estos temas deben abordarse y ha citado al Gobierno de España para ello.Alberto Latorre, coordinador de Tradisna, ha considerado insuficiente la decisión del Gobierno de España de establecer una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas. Fenadismer, asociación en la que está integrada Tradisna, le pareció insuficiente la propuesta de Calviño."El problema que hay es que se ha dado una cifra pero no hay concreción de nada. Dar una cifra así, sin más, sin tener en cuenta el volumen de vehículos o transportistas a los que afecta, no tiene sentido. Pueden ser 1.000, 1.500 o 1.800 millones, pero la gente tiene que saber qué es lo que le corresponde", ha afirmadoEl representante de Tradisna ha explicado que tienen constancia de que, como consecuencia de las movilizaciones, se están produciendo problemas de abastecimientos en alimentos de granjas o fábricas de piensos, si bien ha señalado que en otros ámbitos como los supermercados "no se está notando gran cosa".Sobre la posibilidad de que esta situación se prolongue, ha afirmado que "dependerá de la pericia de nuestros gobernantes".ha explicado en un comunicado que "en los últimos meses, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que se dedican al transporte de mercancías por carretera están sufriendo con especial ensañamiento la brutal escalada del precio del gasoil, motor imprescindible para la realización de su trabajo". "Esta subida incontrolada de su precio, un 50% más alto que hace un año, y las trabas que están encontrando los transportistas para poder repercutirlo en sus clientes, está marcando la grave situación que atraviesa el sector y generando una gran incertidumbre entre estos profesionales", ha asegurado.Además, ha señalado que "a ello se suman otra serie de problemas, como el bajo precio de los portes, la competencia desleal, el no reconocimiento de enfermedades profesionales o el no tener acceso a una jubilación anticipada, que están sumiendo al transporte en una situación caótica que resulta imposible de paliar".