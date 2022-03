Siemens Gamesa descarta despidos o cierre de fábricas

Bilbao – La empresa de energías renovables Siemens Gamesa no prevé recortes de plantilla ni cierre de plantas y no segregará sus divisiones de "on shore" (molinos en tierra) y "off shore" (en el mar), según anunció ayer el nuevo consejero delegado, Jochen Eickholt. Siemens Gamesa celebró en su sede de Zamudio la junta general de accionistas 2022, en la que se ratificó el nombramiento del nuevo consejero delegado, Jochen Eickholt.

En una rueda de prensa posterior, junto al presidente de la compañía, Miguel Ángel López, el nuevo consejero delegado explicó que no ha llegado a la empresa "con un plan preconcebido. Me he tomado las primeras semanas para escuchar y hablar con los equipos". "Estoy en modo de escucha", insistió. Hasta el momento, Eickholt reconoció que "hay cosas que han fallado que tienen que ver con nuestros procesos, hubo grandes retrasos en distintos desarrollos de productos".

"Por ejemplo, del lado portugués y español he identificado algunos déficit que se van a abordar. Tenemos que cumplir con las expectativas de calidad de cada proceso". "Algunos temas están fuera de nuestro control, como la invasión de Ucrania, pero debemos mejorar en temas internos", insistió. Así, una de las prioridades a corto plazo va a ser trabajar con la plataforma 5x, (de "on shore", que ha sufrido retrasos en su lanzamiento).

Otros pasos son "asegurarnos de que nuestras estructuras son adecuadas a nivel comercial. Queremos mayor rentabilidad, optimizando la carteras". "Queremos estabilizar el negocio y llevar la empresa a un crecimiento sostenible. Soy muy positivo para este reto, el mundo quiere aumentar la energía de fuentes renovables y nuestra empresa tiene una gran oportunidad. Tenemos que pasar los problemas a corto plazo, tengo confianza en que seremos capaces y seguiremos creciendo", subrayó.

Estos planes se harán apoyándose en la plantilla y el equipo actual, porque no hay planes de reestructuración de la plantilla ni de cierre de fábricas. También descartó una segregación de la división "on shore" de la compañía: "Por el momento no parece adecuada, porque ambas divisiones "on shore" y "off shore" desempeñarán un papel muy importante".