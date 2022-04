IT Pharma, empresa navarra de cosmética profesional y medicina estética, desembarca en Kuwait

IT Pharma, empresa navarra con más de 30 años de experiencia como fabricante de cosmética profesional y productos inyectables para medicina estética, ha sido presentado oficialmente en Kuwait tras cerrar un acuerdo de colaboración con la entidad kuwaití Aumet For Pharmaceuticals & Medical Disposables Co., perteneciente al grupo empresarial Sadita Holding Company para la distribución y comercialización de los productos cosméticos y sanitarios de la marca en Kuwait.

La formalización de este acuerdo de colaboración empresarial se materializó el 28 de marzo en un acto institucional que se celebró en Kuwait City en el que se presentaron los productos de la líneas de IT Pharma y que contó, entre otros, con la presencia de Miguel Moro, embajador español en Kuwait, diferentes miembros de la oficina económica comercial española, así como Tareq Al Fozan, miembro del Órgano de Administración del grupo empresarial Sadita Holding Company. Por parte de IT Pharma, asistieron Álvaro López, sales executive, y Carlos Ganuza, director legal y financiero.

PRODUCTOS PARA CENTROS DE BELLEZA Y ESTÉTICOS



El acuerdo de colaboración con la entidad AUMET comprende la distribución y representación comercial de las principales líneas de cosmética profesional, ELEMENTS, Inbiotec y ESSENTIALS, productos profesionales de cabina para centros de belleza y estéticos, así como de las líneas de producto sanitario Inbiotec Amber y HARMONIE en Kuwait.

Durante la presentación se realizaron demostraciones en directo de los tratamientos con los inyectables de ácido hialurónico y ácido succínico, por parte de un médico estético formador de IT Pharma.



"PRESENCIA EN LA CULTURA ÁRABE"



Álvaro López señaló que "este acuerdo supone un paso muy importante para IT Pharma. La presencia en Kuwait y por tanto en la cultura árabe y en el Golfo Pérsico significa mucho y queremos que sea una relación larga y próspera".

El ejecutivo de Ventas de la empresa navarra manifestó que "este paso representa una expansión para la marca de un alcance muy significativo y la penetración en un mercado con un fuerte impacto en la región por su posición geoestratégica privilegiada".

Además, Álvaro López añadió: "El conocimiento del mercado y el posicionamiento que tienen nuestros socios en Kuwait, así como el potencial de crecimiento en Oriente Medio y la representación comercial de IT Pharma en la zona, da la posibilidad de introducirnos en este difícil y proteccionista mercado de una manera mucho más sencilla. La acogida que hemos tenido por parte de AUMET ha sido magnífica, así como la presencia del embajador español en el acto institucional ha significado mucho para nosotros como marca".