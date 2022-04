Nuevas ayudas a la compra de coches eléctricos en Navarra: consulta aquí hasta cuándo se pueden solicitar

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4, ha realizado la segunda concesión del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves III), que pretende fomentar el uso del vehículo eléctrico y la instalación de puntos de recarga. El valor total de las ayudas concedidas en esta actuación asciende a 1.387.557,61 euros. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2023 por lo que se pueden seguir presentando solicitudes.

Las ayudas al plan MOVES III se distribuyen en dos actuaciones. La primera de ellas está destinada a la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible BDNS. En esta segunda concesión el importe total de ayudas de esta actuación ha ido destinado a la compra de 263 vehículos de los que 180 son eléctricos y 83 híbridos. En el caso de la segunda actuación, correspondiente a la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, el importe total de la ayuda es de 11.827,61 euros que han ido destinados a la implantación de 8 instalaciones.

Estas cifras se suman a la primera concesión, realizada en octubre de 2021, por la que ya se entregó un importe total de 2.047.533,17 euros. Si se tienen en cuenta la cifra de las dos concesiones, el total de las ayudas concedidas asciende a 3.435.090,78 euros, de los que 2.105.910 euros han ido destinados a la compra de vehículos eléctricos y 1.329.180,78 euros a la instalación de puntos de recarga. El programa actualmente sigue abierto y se pueden solicitar las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023 a través de la ficha de ayudas del Catálogo de Trámites del Portal de Gobierno de Navarra en Internet.

La resolución que acaba de publicarse está destinada a las solicitudes realizadas por personas físicas y por administraciones publicas sin actividad económica. Se espera que a lo largo del mes de abril se resuelva la concesión de las solicitudes presentadas por personas físicas con actividad económica (autónomos) y empresas.

El importe de estas ayudas procede del Fondo de recuperación Next Generation EU y tiene un presupuesto inicial para Navarra de 4.950.000 euros que puede ser ampliado. Las ayudas en el caso de Navarra son acumulables a la deducción fiscal, de modo que un particular que compre un vehículo eléctrico puede obtener 7.000 euros de ayuda MOVES, siempre y cuando retire un coche de combustión, o de 4.500 euros si no hay achatarramiento. Se beneficiarán de un 10% de ayuda directa MOVES adicional aquellos solicitantes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes A esta ayuda se le suba el 30% de deducción fiscal, por una cuantía máxima de 7.500 euros por vehículo, previa solicitud a través de la ficha de trámite de la web de Gobierno de Navarra

En el caso de los puntos de recarga las ayudas a particulares, autónomos y sector público sin actividad ascienden a un 70% de ayuda incrementándose a un 80% en municipios menores a 5.000 habitantes. Además, se puede aplicar una deducción fiscal de hasta un 20%.

En el caso de las empresas estas ayudas a la compra de cargadores son de un 35% en el caso de ser de gran tamaño, de un 45% para medianas y hasta un 55% para pequeñas empresas.

Impulso a la movilidad eléctrica



El plan MOVES III es una de las actuaciones que el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial está ejecutando para fomentar la electrificación del parque móvil y que se une a otras muchas como la creación de la Agenda de Impulso a la Movilidad Eléctrica de Navarra.

En ella se marca, entre otros, el objetivo de instalar un punto de recarga cada 50 kilómetros en todo el territorio, con un total de 250 puntos, lo que supone una cifra más alta que la marcada por Europa. El fin es crear una red de recarga emblemática que buscará la colaboración transfronteriza para la implantación de proyectos demostrativos.

Para ello se realizarán diversas actuaciones entre las que destaca la de promover la posición de Navarra como destino de turismo sostenible instalando cargadores en los enclaves turísticos más importantes y definir rutas para vehículo eléctrico.

Además, también se está llevando a cabo el proyecto NAVEAC, que busca desarrollar las capacidades industriales de la región en torno al Vehículo Eléctrico, Autónomo y Conectado. Para ello se trabaja el I+D y toda la cadena de valor para la transformación del sector al coche eléctrico.